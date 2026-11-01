Día de Muertos 2026: cuándo se celebra, qué se conmemora el 1 y 2 de noviembre y si es feriado

Día de Muertos 2026 en Guadalajara

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de México. Cada año, millones de familias recuerdan a sus seres queridos que fallecieron mediante ofrendas, visitas a los panteones, flores de cempasúchil, veladoras y platillos tradicionales. Aunque la festividad se relaciona principalmente con el 1 y 2 de noviembre, sus preparativos y algunas de sus expresiones comienzan varios días antes.

Con todo estos importantes festejos surge una duda recurrente entre trabajadores y estudiantes: ¿el lunes será un día de descanso obligatorio? Por ello, en esta nota te contamos todo lo que necesitas saber y despejar tu duda.

¿Cuándo es el Día de Muertos en México 2026?

El Día de Muertos se conmemora principalmente el 1 y 2 de noviembre.

El domingo 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos, un día dedicado tradicionalmente a recordar a los niños fallecidos, conocidos popularmente como “angelitos”.

Por su parte, el lunes 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, fecha en la que se recuerda especialmente a los adultos que han fallecido.

¿El 2 de noviembre de 2026 es feriado oficial en México?

La respuesta es: No. El lunes 2 de noviembre de 2026 no es un día de descanso obligatorio para los trabajadores del sector privado, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Aunque se trata de una fecha de gran importancia cultural y religiosa, no aparece en el listado de días festivos oficiales establecidos por la legislación laboral.

Esto significa que las empresas no están obligadas a suspender actividades ni a otorgar el día libre a sus empleados. Si una persona trabaja el 2 de noviembre, recibe su salario ordinario, sin que exista por esa fecha un pago doble o triple obligatorio.

¿Cuándo es el próximo día feriado oficial después del Día de Muertos?

Aunque el lunes 2 de noviembre no es descanso obligatorio para los trabajadores, durante ese mismo mes sí habrá un día festivo contemplado en la LFT.

Se trata del lunes 16 de noviembre de 2026, fecha en que se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo descanso se recorre al tercer lunes de noviembre.

Finalmente, el siguiente día de descanso obligatorio será el viernes 25 de diciembre, por Navidad.