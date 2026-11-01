Muere Juan Atkins, considerado el padre del techno ¿De qué falleció el legendario DJ? (Redes Sociales)

El DJ Juan Atkins, pionero fundamental de la música techno, falleció a la edad de 64 años mientras se encontraba en la Ciudad de México. Con su partida, la industria de la música electrónica pierde a uno de los padres del género, una figura imprescindible en el nacimiento y la evolución de los sonidos robóticos contemporáneos.

¿Qué hacía Juan Atkins en México?

Durante su estancia en la capital mexicana, el legendario productor tenía previsto un show estelar la noche del 31 de octubre de 2026 en las instalaciones del recinto Yu Yu Cine Club, ubicado en la CDMX.

En sus últimos años de trayectoria, Atkins mantenía una agenda sumamente activa como DJ, encabezando presentaciones en emblemáticos clubes y festivales de toda Europa, con fechas constantes en ciudades como Ámsterdam e Inglaterra.

¿De qué falleció Juan Atkins?

De acuerdo con la información emitida por su agencia Green Smith Artists, el DJ fue encontrado inconsciente en la habitación de su hotel. Tras ser localizado en el lugar, se realizó una llamada a los servicios de emergencia para trasladarlo de inmediato al hospital, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

Por su parte, la publicación Pitchfork reportó que la muerte del músico habría sido provocada por un infarto, aunque hasta el momento las autoridades y su equipo no han revelado los detalles exactos sobre la causa oficial de su fallecimiento.

Juan Atkins y su legado como pionero del Techno

Con una trayectoria monumental dentro de la música electrónica, Juan Atkins fundó en 1985 el sello Metroplex, una discográfica esencial para entender la evolución y expansión del techno a nivel global.

Atkins ayudó a definir ese sonido robótico, futurista y característico que surgió en los clubes nocturnos de Detroit, cambiando por completo el rumbo de la escena clubber.

Junto a Derrick May y Kevin Saunderson, formó parte del célebre colectivo The Belleville Three, desde donde fusionó el sonido house emergente de Chicago con el funk de Parliament-Funkadelic y la música electrónica europea de agrupaciones como Kraftwerk y Yellow Magic Orchestra.