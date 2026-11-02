Adidas abre The Three Stripes Service en CDMX: así es el espacio donde te enseñan que la recuperación también forma parte del entrenamiento

Para quienes practican deportes híbridos, donde correr, levantar peso y superar circuitos funcionales forman parte de una misma jornada, recuperar el cuerpo puede ser tan importante como completar cada estación. Bajo esta idea, adidas presenta The Three Stripes Service, una experiencia en la Ciudad de México que convierte la recuperación física en otra parte del entrenamiento.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, la marca deportiva habilitará un espacio pensado para que atletas y participantes de competencias híbridas puedan hacer una pausa, hidratarse, liberar tensión muscular y preparar el cuerpo para el siguiente desafío.

La propuesta no consiste simplemente en ofrecer un masaje después de una jornada intensa. La intención es crear un recorrido personalizado en el que cada persona pueda elegir qué necesita de acuerdo con su momento físico: activarse antes de competir o recuperarse después de darlo todo.

The Three Stripes Service: ¿qué encontrarás en el espacio de recuperación de adidas?

La experiencia comienza desde la entrada, donde un Recovery Guide acompaña a cada participante y le explica las opciones disponibles. La idea es dejar momentáneamente atrás la presión de los cronómetros y las competencias para concentrarse en el bienestar físico.

El recorrido está organizado alrededor de cuatro pilares fundamentales:

Hidratación: reposición de líquidos y electrolitos perdidos durante la actividad física.

reposición de líquidos y electrolitos perdidos durante la actividad física. Recuperación física: alternativas para aliviar la tensión y la carga muscular.

alternativas para aliviar la tensión y la carga muscular. Movilidad: ejercicios y actividades para recuperar el rango de movimiento y preparar el cuerpo.

ejercicios y actividades para recuperar el rango de movimiento y preparar el cuerpo. Regulación: espacios para trabajar la respiración, disminuir el ritmo y favorecer la relajación.

Uno de los atractivos son las cabinas individuales, que ofrecerán sesiones de aproximadamente 15 minutos. Entre las experiencias disponibles se encuentran terapias de calor (heat therapy), masajes y sesiones de compresión.

También habrá cabinas de relajación y un espacio sensorial para quienes necesiten desconectarse un momento del ruido de la competencia.

Un lounge para relajarse y llevarse un recuerdo

La experiencia no termina con las terapias. Adidas también prepara un Recovery Lounge, pensado para que los participantes convivan con otros atletas y disfruten de las actividades disponibles.

Uno de los detalles más originales será la posibilidad de crear una caricatura de su propio rostro, escribir el tiempo que registraron durante la competencia y colocar su ilustración en un muro colectivo.

De esta manera, cada participante sumará una pieza a un mural que reunirá los rostros y marcas de quienes formaron parte de la experiencia.

¿Dónde estará The Three Stripes Service y cuáles son sus horarios?

Si participas en competencias híbridas o simplemente quieres conocer esta propuesta de recuperación deportiva, toma nota de los detalles.

The Three Stripes Service estará disponible del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en Rooftop 780, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.