Día de Muertos 2026: ¿cuándo se quita la ofrenda y qué hacer con la comida, flores y otros elementos?

¿Qué debe llevar la ofrenda de Día de Muertos? Aunque el mexicano se "burla" de la muerte, en la principal festividad, el Día de Muertos", muchas veces se evita hablar de manera seria, de la necesidad de tener un plan de previsión funeraria. En nuestro paìs, más del 97% de la población no tiene un plan de previsión funeraria, ocasionado en muchos de los casos, por el miedo a hablar de la muerte y la necesidad de planear, dejar todo en orden antes de partir

Sin duda, el Día de Muertos es la celebración más esperada en la cultura mexicana. Cada año millones de familias colocan un altar con los elementos más representativos de la ofrenda. in embargo, una vez que concluyen las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, surge una pregunta frecuente: ¿cuándo se debe quitar la ofrenda y qué se hace con todo lo que se colocó en ella?

¿Cuándo se debe quitar la ofrenda de Día de Muertos 2026?

En el calendario de las celebraciones mexicanas, el 1 de noviembre se dedica tradicionalmente a recordar a los niños fallecidos, mientras que el 2 de noviembre está relacionado con la conmemoración de los adultos, durante el Día de los Fieles Difuntos.

Por esta razón, muchas familias esperan hasta el 3 de noviembre para comenzar a guardar los elementos de sus altares. Según la creencia popular, después de las visitas del 1 y 2 de noviembre, las almas emprenden el camino de regreso al lugar donde descansan.

Sin embargo, esto no quiere decir que sea una regla estricta; cada familia puede seguir sus propias costumbres y quitar la ofrenda días después.

¿Sabes a quien se le pone la ofrenda del 30 de octubre y como se hace? La vida es efímera, con la muerte nos convertimos en recuerdos de gente que conocimos en vida, pero con el paso de las décadas, aquellas personas qué nos conocieron en vida, quizá ya no estén en este plano...

¿Qué hacer con la comida y el pan de muerto de la ofrenda?

Otra de las preguntas más frecuentes entre las familias es qué hacer con la comida, pues suelen colocar los platillos, bebidas y dulces que disfrutaban sus seres queridos en vida.

Cuando llega el momento de retirar la ofrenda, los alimentos pueden aprovecharse siempre que se encuentren en condiciones adecuadas para su consumo. Por ejemplo, el pan de muerto, las frutas y los dulces pueden compartirse entre los integrantes de la familia si están en buen estado.

Sin embargo, para evitar posibles enfermedades los alimentos que presenten señales de descomposición deben desecharse. También es importante tener precaución con los platillos que permanecieron varias horas a temperatura ambiente, ya que pueden representar un riesgo para la salud.

¿Qué hacer con las flores de cempasúchil después del Día de Muertos?

En el caso de las flores de cempasúchil, uno de los símbolos más representativos de esta celebración, una vez que se desmonta la ofrenda, los pétalos pueden aprovecharse para elaborar composta o incorporarse al jardín, siempre que estén libres de materiales contaminantes.

Si las flores todavía conservan su frescura, también pueden utilizarse para decorar otros espacios del hogar.

Su color y aroma forman parte de los caminos y altares preparados para recibir a las ánimas, po lo que se han convertido en un elemento imprescindible en los alrates de Día de Muertos.

¿Cuándo se pone la ofrenda para mascotas? Día de Muertos 2025

¿Es obligatorio quitar el altar el 3 de noviembre?

La realidad es que no hay ninguna regla que señale como obligatorio quitar las aofrendas ell 3 de noviembre. Sin embargo, es una fecha habitual para comenzar a retirar las ofrendas.

El Día de Muertos es una celebración con profundas raíces culturales y distintas expresiones regionales. Por ello, las familias pueden conservar sus propias formas de despedir a sus seres queridos y decidir cuándo guardar los elementos del altar. No necesariamente un día después de pasadas las celebraciones.

Retirar la ofrenda representa el cierre simbólico de una celebración dedicada a mantener viva la memoria de quienes ya no están y recordar los momentos compartidos con ellos.