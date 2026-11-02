Kits de emergencia: ¿Por qué México, EU, Japón y otros países están recomendando almacenar agua y alimentos?

¿Se acerca la guerra nuclear? Gobiernos de distintos países del mundo han llamado a su ciudadanía a tener listos kits de emergencia ante la posibilidad de distintas contingencias. (Pexels)

Mientras que Israel amaga con bombardeos nucleares en contra de Irán, distintos países del mundo, incluido México, han recordado o llamado a su ciudadanía a tener preparados kits de emergencia ante posibles catástrofes o contingencias... pero, ¿hay una relación entre ambos eventos?

Este fin de semana, el Gobierno de la Ciudad de México emitió una recomendación para que las familias preparen una Mochila de Vida: es decir, un kit con agua, alimentos y artículos básicos para sobrevivir las primeras 72 horas después de una emergencia.

Aunque dicha medida ha sido compartida en distintas ocasiones, debido a que la capital mexicana se halla en una zona de alto riesgo sísmico, la publicación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) coincidió con mensajes similares emitidos por autoridades de Japón, Estados Unidos y con las estrategias de protección civil que, desde hace meses, impulsan varios países europeos, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre una posible crisis internacional.

Sin embargo, ninguna autoridad mexicana ni los gobiernos que han emitido estas recomendaciones han señalado que exista una alerta por una guerra mundial inminente, más allá de las advertencias que han realizado a sus ciudadanos que viven en Medio Oriente en zonas de conflicto.

¿Qué advertencia se hizo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, Fox News publicó un reportaje sobre FORTRESS, un programa del Departamento de Defensa diseñado para que las principales bases militares puedan operar hasta 90 días sin apoyo externo en caso de un conflicto de gran escala o de afectaciones a la infraestructura crítica.

Después de la publicación, Dan Bongino, exsubdirector del FBI, recomendó que las familias estadounidenses cuenten con agua, alimentos y suministros para al menos 72 horas.

La recomendación, no obstante, fue realizada en su programa televisivo y no mediante un comunicado oficial del FBI o del Departamento de Defensa del vecino del norte.

Japón también prepara a su población

Al igual que México, Japón mantiene una política permanente de preparación ciudadana debido a su exposición a terremotos, tsunamis, tifones y actividad volcánica.

La Oficina del Gabinete para la Gestión de Desastres y la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres recomendó este fin de semana almacenar agua, alimentos, baños portátiles, fijar muebles, identificar rutas de evacuación y participar en simulacros, sin advertir expresamente la posibilidad de una guerra inminente.

Las autoridades japonesas señalan que, durante un desastre de gran magnitud, la respuesta gubernamental puede verse limitada, por lo que cada familia debe contar con reservas y un plan de actuación.

Europa amplió sus estrategias de preparación

En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó la Preparedness Union Strategy, un plan para fortalecer la capacidad de respuesta de los Estados miembros ante desastres naturales, pandemias, ciberataques, sabotajes, conflictos armados e interrupciones prolongadas de servicios esenciales.

Entre las recomendaciones figura que los hogares puedan ser autosuficientes durante al menos 72 horas.

Aunque Europa se halla en constante estado de alerta por la guerra en Ucrania, así por la escalada bélica en Medio Oriente, no hizo un llamado específico por una posible catástrofe global en los días venideros, como han especulado usuarios en redes sociales.

Sin embargo, este lunes, autoridades y empresas investigan incidentes reportados en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, Estonia y Países Bajos, donde piratas informáticos manipularon de forma remota la temperatura de refrigeradores y congeladores, provocando el deterioro de alimentos y pérdidas económicas.

¿Qué es la Mochila de la Vida que promueve la CDMX?

La Mochila de Vida es un kit de emergencia diseñado para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas durante las primeras 72 horas, periodo considerado crítico después de un desastre, cuando pueden presentarse interrupciones en el suministro de agua, electricidad, comunicaciones o dificultades para que lleguen los servicios de emergencia.

La SGIRPC de la CDMX recomienda que cada integrante de la familia tenga su propia mochila y que se adapte a sus necesidades particulares.

Entre los artículos sugeridos se encuentran:

Agua embotellada.

Alimentos no perecederos.

Radio portátil con pilas.

Linterna.

Cobija.

Papel higiénico y artículos de higiene.

Dinero en efectivo.

Duplicado de llaves.

Documentos importantes.

Cepillo y pasta dental.

Muda de ropa.

Medicamentos personales.

Artículos para bebés o personas con necesidades especiales, cuando sea necesario.

¿Israel planea atacar a Irán con armas nucleares en los próximos días?

El periodista estadounidense Tucker Carlson afirmó que el presidente Donald Trump enfrenta presiones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para autorizar un ataque contra la Montaña Pickaxe, un complejo nuclear subterráneo ubicado en el centro de Irán donde, según dijo, se desarrolla el programa de enriquecimiento de uranio del país.

De acuerdo con Carlson, la instalación está protegida por unos 300 pies (91 metros) de granito sólido, lo que impediría destruirla con armamento convencional.

Asimismo, el periodista aseguró que dentro de la administración de Trump existen posturas divididas sobre la estrategia hacia Irán, pero las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde se perfila una victoria demócrata, podría modificar el rumbo de la situación en Medio Oriente.