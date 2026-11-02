Batman Part II Batimóvil atropella a miembro de la producción y se detienen grabaciones de The Batman 2...otra vez (Warner Bros. Pictures.)

La producción de The Batman Part II, sobre el protector nocturno de Ciudad Gótica, volvió a pausar sus grabaciones en Inglaterra tras registrarse un grave percance en el set.

Este contratiempo se suma a una serie de complicaciones y retrasos que han marcado el camino del largometraje protagonizado por Robert Pattinson.

¿Por qué se detuvo el rodaje de The Batman Part II en Inglaterra?

La filmación de la segunda parte de Batman tuvo que ser suspendida a principios de este mes de noviembre luego de que un miembro del reparto fuera atropellado por el Batimóvil mientras se filmaba una escena de acción. Según un informe publicado por el diario británico The Sun, el afectado fue trasladado de emergencia a un hospital local tras el impacto ocurrido en el set de grabación.

Una fuente declaró al medio que las producciones de Batman son conocidas por sus ambiciosas secuencias de riesgo, pero en esta ocasión la maniobra salió mal y terminó con un integrante del equipo herido.

¿Cuál es el estado de salud del afectado y qué ha dicho Warner Bros.?

Tras el aparatoso golpe con el vehículo y su ingreso hospitalario, la persona implicada, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, ya fue dada de alta y se encuentra recuperándose en su domicilio. The Sun informó que logró contactar a la víctima del accidente y esta no negó su participación en el hecho.

Hasta el momento, Warner Bros. no ha emitido ningún comunicado ni pronunciamiento oficial respecto a lo sucedido en el set.

El accidente ocurre en medio de un calendario de producción sumamente complejo para el proyecto. Cabe recordar que a principios de octubre el director Matt Reeves tuvo que apartarse temporalmente de la filmación por motivos personales, momento en el que el cineasta ganador del Óscar, Steven Soderbergh, asumió el mando para supervisar el rodaje durante su ausencia en los estudios Warner Bros. Leavesden, en Inglaterra.