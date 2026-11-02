Promociones Cinépolis noviembre 2026: boletos a $45 y 2x1

Promociones de Cinépolis en noviembre Foto: La Crónica

Ir al cine en México puede resultar más económico si se aprovechan las promociones de una de las casas más importantes de cine: Cinépolis. Es por ello que durante noviembre de 2026, la cadena lanzará diferentes promociones para ontener boletos con descuento, desde entradas a $45 pesos hasta beneficios de 2x1 con tarjetas bancarias y su programa de lealtad.

De entrada es importante aclarar que algunas promociones requieren una tarjeta específica; otras necesitan una cuenta gratuita y ciertas promociones tienen días y fechas de vigencia determinados.

Es por ello que esn esta nota te contamos todo lo que neceitas conocer sobre las promociones de Cinépolis para este mes.

¿Qué promoción tiene Cinépolis en noviembre de 2026?

Una de las ofertas más atractivas de este mes es la campaña de boletos a $45 pesos, disponible los martes, miércoles y jueves hasta el 11 de noviembre de 2026.

Además, cabe aclarar que esta promoción contempla funciones en salas tradicionales, Cinépolis Pluus, Macro XE y Cinépolis Junior de complejos participantes. No requiere membresía de Club Cinépolis y el precio especial se refleja durante la compra, aunque es importante comprobar que la película y la sala seleccionadas estén incluidas.

Los boletos pueden adquirirse en taquilla, en la página oficial de Cinépolis o mediante su aplicación móvil.

¿Cómo conseguir el 2x1 en Cinépolis?

Otra alternativa para ahorrar es el martes 2x1 de Club Cinépolis, un programa gratuito que permite acceder a promociones y acumular puntos por las compras realizadas.

El beneficio aplica en Cinépolis y Cinépolis VIP, tanto en taquilla como en canales digitales, sujeto a las condiciones de la promoción. Para utilizarlo, necesitas registrarte gratuitamente e iniciar sesión antes de comprar.

También existe un beneficio de 2x1 durante el mes de cumpleaños, que puede aprovecharse una vez al día con Club Cinépolis y presentando una identificación oficial, conforme a las condiciones vigentes.

Código promocional Cinépolis 2x1 con Mastercard

Las personas que cuentan con Mastercard también pueden aprovechar un descuento de 2x1 mediante códigos promocionales.

Para aplicar el descuento, selecciona película, complejo, horario y asientos en la aplicación o página de Cinépolis. Durante el pago, ingresa a la opción “Tengo tarjeta, folio o promoción”, selecciona “Otra promoción” y escribe el código correspondiente.

Antes de pagar, verifica que el descuento aparezca reflejado en el total. Estas promociones tienen restricciones de salas, películas y fechas, además de excluir días festivos y determinadas preventas.

Otros descuentos de Cinépolis disponibles en noviembre

Además de las entradas a $45 y el 2x1, existen otras opciones para conseguir boletos y combos a precios especiales. Entre ellas se encuentran:

Suma Beneficios: 35% de descuento en boletos hasta el 10 de noviembre de 2026.

35% de descuento en boletos hasta el 10 de noviembre de 2026. Banco Azteca: descuentos de hasta 40% en boletos y combos, conforme a sus condiciones.

descuentos de hasta 40% en boletos y combos, conforme a sus condiciones. Promoción para estudiantes : combo especial de $199 y cinco boletos a precio promocional de $219, con vigencia hasta el 10 de noviembre.

: combo especial de $199 y cinco boletos a precio promocional de $219, con vigencia hasta el 10 de noviembre. Club Cinépolis: acumulación de puntos que pueden utilizarse posteriormente para obtener beneficios.

Las condiciones pueden cambiar según el complejo, la película, el tipo de sala y el medio de pago.

LNuestra recomendación final es comparar el precio final antes de confirmar la compra y revisar las restricciones de cada promoción. Así podrás elegir la alternativa que realmente te permita gastar menos en tu próxima visita al cine.