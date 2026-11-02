Exatlón México: ¿Quién gana La Villa 360 hoy, lunes 2 de noviembre? (@exatlonmx)

Este lunes 2 de noviembre arranca la semana 11 de Exatlón México con los duelos por La Villa 360 y la ventaja entre los Azules y Rojos.

Aquí te presentamos cómo llegan ambos equipos y quién podría ganar, después de una semana intensa que tuvo como consecuencia la salida de un competidor del equipo Azul.

¿Qué equipo ganará La Villa 360?

En la semana anterior, los Escarlatas tuvieron un mejor desempeño en los duelos ante los Celestes; asimismo, llegan con mejor alimentación y descanso por ser lo más recientes en ganar La Villa 360, lo que le otorga mayor ventaja. Igualmente, podrían aprovechar el conflicto interno que vive el equipo contrario para seguir con las comodidades en este inicio de semana.

Por otro lado, sería el momento adecuado para que los Azules dejen de lado los problemas internos que tienen y enfocarse en los duelos de la competencia, aprovechando el inicio de la semana con La Villa 360; no obstante, también enfrentan la pérdida de un integrante por semana consecutiva, quedando en desventaja nuevamente con los Escarlatas.

Posible ganador de La Villa 360: equipo Rojo.

Los resultados están basadas en los desempeños que ha tenido cada equipo en semanas anteriores, no hay un resultado confirmado; por lo que recomendamos estar al pendiente de Exatlón México.

¿Quién salió eliminado el domingo 1 de noviembre?

Después del duelo de eliminación, además de los conflictos internos de su equipo, Alejandro Aguilera ‘El Dóberman’ de los Azules, salió eliminado en la semana 10 de Exatlón México. Este es el octavo competidor de los Celestes que abandona la competencia.

Al final de la semana, está planeado que una atleta femenil abandone el reality de deportes.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón hoy lunes 1 de noviembre?

Para ver el duelo por La Villa 360 y la ventaja, hoy 1 de noviembre es a las 18:30 horas, Exatlón México estará disponible mediante la plataforma de Disney+, además de la página web de tv Azteca y en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

Igualmente, los programas anteriores están disponibles en el canal de YouTube de Exatlón México.