KitchenAid Luminaire: así es la nueva batidora con luz integrada que transforma la cocina

Batidora KitchenAid Luminaire con tazón de vidrio acanalado e iluminación integrada Foto: Kitchen Aid

La cocina se ha convertido en uno de los espacios donde diseño, creatividad y funcionalidad conviven cada vez más. En esa tendencia, KitchenAid presentó en México Luminaire, una nueva batidora que incorpora iluminación integrada y un tazón de vidrio acanalado, con una propuesta que busca convertir la preparación de alimentos en una experiencia visual y sensorial.

La nueva integrante de la Design Series 2026 representa la tercera edición de esta colección, que anteriormente presentó Blossom en 2022 y Evergreen en 2024, esta última reconocida por su tazón de madera que despertó interés entre los aficionados al diseño y la repostería.

Batidora KitchenAid Luminaire con tazón de vidrio acanalado e iluminación integrada Foto: Kitchen Aid

KitchenAid Luminaire: un tazón de vidrio que transforma la experiencia en la cocina

Uno de los elementos más distintivos de Luminaire es su tazón de vidrio templado, fabricado en Italia y diseñado con una superficie acanalada que permite capturar y difundir la luz de manera particular.

La iluminación integrada proyecta patrones sobre las superficies de la cocina y, al mismo tiempo, ayuda a visualizar mejor los ingredientes durante el proceso de preparación. Esta combinación convierte a la batidora en un objeto que no solamente cumple una función práctica, sino que también busca destacar como una pieza de diseño dentro del hogar.

El vidrio templado aporta una apariencia elegante y permite observar las mezclas mientras se trabaja, una característica especialmente atractiva para quienes disfrutan preparar pan, pasteles, galletas y otras recetas desde cero.

Además, el tazón puede utilizarse en el congelador, microondas y lavavajillas, así como en el horno a temperaturas de hasta 240 grados Celsius, ampliando sus posibilidades dentro de diferentes procesos culinarios.

Batidora KitchenAid Luminaire con tazón de vidrio acanalado e iluminación integrada Foto: Kitchen Aid

Blue Peppercorn: el nuevo color de KitchenAid Design Series

La propuesta estética de Luminaire también se distingue por Blue Peppercorn, un tono azul profundo que aporta personalidad al diseño de la batidora.

Su acabado texturizado se complementa con detalles metálicos pulidos en la cubierta superior y la banda decorativa, elementos que refuerzan su apariencia contemporánea y buscan integrarla tanto en cocinas tradicionales como en espacios de diseño moderno.

De acuerdo con Brittni Pertijs, gerente de Color, Materiales y Acabados de Whirlpool, la propuesta responde a una conexión cultural con la cocina como un lugar de encuentro, donde las personas comparten momentos y construyen recuerdos sin necesidad de buscar la perfección.

La intención detrás de esta edición es que los objetos cotidianos también puedan convertirse en parte de la experiencia emocional de preparar alimentos.

Batidora KitchenAid Luminaire con tazón de vidrio acanalado e iluminación integrada Foto: Kitchen Aid

Artisan Plus: potencia, precisión y accesorios para distintas recetas

Más allá de su apariencia, KitchenAid Luminaire incorpora la plataforma Artisan Plus, que ofrece 11 velocidades y un sistema de control de velocidad de precisión para adaptar el funcionamiento de la batidora a diferentes preparaciones.

El equipo incluye cuatro accesorios de acero inoxidable: batidor plano, batidor flexible de doble borde, gancho para masa y batidor de globo. Todos son aptos para lavavajillas, lo que facilita su limpieza después de cocinar.

También es compatible con los aditamentos de la marca que se comercializan por separado, entre ellos accesorios para preparar pasta, moler ingredientes y rallar alimentos. Esta posibilidad permite ampliar las funciones de la batidora y aprovecharla en diferentes tareas culinarias.

Batidora KitchenAid Luminaire con tazón de vidrio acanalado e iluminación integrada Foto: Kitchen Aid

¿Dónde comprar KitchenAid Luminaire en México?

La nueva KitchenAid Luminaire Design Series 2026 ya está disponible en México a través del sitio oficial de la marca y distintos puntos de venta nacionales.

Su propuesta combina diseño, iluminación, materiales resistentes y funciones para la preparación de alimentos, con una estética que busca convertir la batidora en algo más que un electrodoméstico: una pieza protagonista dentro de la cocina.

Para quienes disfrutan la repostería, preparar pan artesanal o experimentar con nuevas recetas, Luminaire plantea una alternativa que une tecnología y diseño en un mismo producto.