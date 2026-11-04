¿Remake de Zelda es el mejor juego del año? Las críticas le ponen la calificación más alta del 2026 (X: @NintendoES)

Las primeras reseñas para el esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 han comenzado a salir a la luz, posicionando al título con una calificación casi perfecta.

La plataforma Metacritic otorgó a la entrega una puntuación de 96 sobre 100, un logro sobresaliente que confirma el éxito de esta nueva versión a solo un día de su llegada al mercado.

¿Cómo se compara la calificación del remake con la versión original de Nintendo 64?

Aunque el 96 obtenido por el remake de Switch 2 lo catapulta como un éxito rotundo, la entrega se queda a solo tres puntos de igualar la marca de su versión original lanzada en 1998 para Nintendo 64.

Aquel clásico mantiene un 99 sobre 100, la puntuación más alta registrada en la historia de Metacritic. No obstante, la nueva versión para Switch 2 logró superar por completo al remake de 2011 para Nintendo 3DS, el cual obtuvo una calificación de 94 puntos.

¿Qué lugar ocupa Ocarina of Time Remake entre los mejores videojuegos de 2026?

Con un 100% de críticas positivas y sin un solo punto negativo, la nueva entrega de Zelda se adueña del primer lugar en la lista de los videojuegos mejor valorados de 2026.

El título superó los 93 puntos alcanzados por Sektori, posicionándose en la cima del año. Sin embargo, su puesto definitivo en el ranking anual podría ajustar su margen conforme se sigan publicando nuevas reseñas en la plataforma durante los próximos días.

¿Cómo se posiciona frente a otros grandes clásicos de la industria?

La puntuación de 96 ubica al remake de Hyrule por encima de títulos históricos de la industria del videojuego como Half-Life, Gran Turismo, Metal Gear Solid 2, Elden Ring y Mass Effect 2.

A pesar de contar con un inicio perfecto, el juego aún se sitúa ligeramente por debajo de The Orange Box, Baldur’s Gate 3 y la versión original de Resident Evil 4, consolidándose de todos modos como uno de los lanzamientos más importantes de la década.