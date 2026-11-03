¿La próxima “predicción” de Los Simpsons? Redes recuerdan capítulo donde hablan de un “Gran Apagón en noviembre” (FOX / Disney /Pexels)

Las supuestas predicciones de Los Simpson se han convertido nuevamente en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios especulan sobre un posible apagón masivo en uno de los episodios de las temporadas actuales de la serie que dejaría sin energía a la civilización a mediados de noviembre.

El rumor ha tomado fuerza tras coincidir con anuncios de simulacros de emergencia y campañas de prevención gubernamentales en distintas partes del mundo.

¿En qué episodio de Los Simpson se habla de un apagón masivo el 17 de noviembre?

La teoría conspirativa que circula en plataformas digitales tiene su origen en el episodio 7 de la temporada 35, titulado “Una vida llena de errores” (It’s a Blunderful Life).

La trama se sitúa en un futuro donde la familia Simpson celebra el Día de Acción de Gracias a la luz de una vela. En la escena, una anciana Lisa recuerda el aniversario de un apagón masivo ocurrido un 17 de noviembre que dejó a la sociedad sin electricidad ni tecnología en Springfield.

La coincidencia de la fecha señalada en el capítulo revivió las especulaciones de los usuarios, quienes suelen atribuirle a la producción una capacidad profética sobre eventos históricos y tecnológicos.

¿Habrá un gran apagón mundial en noviembre o es solo un rumor?

A pesar del revuelo provocado en redes sociales por el episodio de la familia amarilla, no existe ninguna evidencia gubernamental que confirme la ocurrencia de un apagón global.

La difusión de la teoría ha generado confusión entre el público, alimentando versiones alarmistas que vinculan la ficción con medidas preventivas tomadas por distintas naciones.

Especialistas e instituciones recuerdan que la escena corresponde a una narrativa de ficción y que no hay reportes oficiales que sugieran fallas críticas inminentes en la infraestructura eléctrica global.

¿Qué ocurrirá realmente el 17 de noviembre de 2026?

La coincidencia con el 17 de noviembre de 2026 cobra sentido a raíz de un evento oficial programado en Estados Unidos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en conjunto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), llevará a cabo una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) a las 14:20 horas (tiempo del Este).

Este ejercicio únicamente interrumpirá solo unos minutos las transmisiones de radio y televisión para verificar los protocolos de emisión, sin afectar los servicios telefónicos ni cortar el suministro eléctrico.

Por otro lado, en países de Europa como el Reino Unido, se han promovido iniciativas de protección civil como la campaña “Be Ready”, la cual aconseja a las familias contar con provisiones básicas, como agua embotellada, linternas y alimentos, para responder ante emergencias de 72 horas por tormentas o fallas técnicas rutinarias. Con la noticia de la prevención, los usuarios habrían reforzado dicha teoría de los Simpson.

Ante esto, las autoridades recomiendan a la población no difundir rumores falsos y mantenerse informada mediante los canales oficiales.