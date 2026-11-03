¿Cuándo debo empezar a decorar para Navidad? Estas son las mejores fechas para poner el arbol (Pexels)

La Navidad está cada vez más cerca y la inquietud por adornar los hogares comienza a sentirse con fuerza durante noviembre.

Tras despedir las festividades del Día de Muertos y Halloween, las calles y las viviendas se preparan para llenarse de luces navideñas, coronas de Adviento y figuras de Santa Claus. La temporada navideña suele adelantarse cada año, existen diferentes costumbres que marcan el día ideal para colocar el árbol y comenzar con la decoración.

Decorar justo al terminar Halloween

Para los fanáticos de la época festiva, la temporada inicia tan pronto como concluye octubre. Una vez que se despide la antítesis de la Navidad, muchas personas aprovechan los primeros días de noviembre para instalar sus adornos.

Esta tendencia considera a noviembre como el mes hermano de la Navidad, permitiendo a las familias extender la calidez del espíritu de la Navidad por más tiempo e iluminar el hogar varias semanas antes de la entrada oficial de diciembre.

El puente de la Revolución Mexicana

En México, el fin de semana largo correspondiente a la conmemoración de la Revolución Mexicana se ha convertido en uno de los momentos preferidos por las familias para poner el árbol.

Dado que el día de asueto genera un periodo de descanso prolongado a mediados de noviembre, muchos hogares aprovechan este tiempo libre para desempolvar las esferas, instalar las series de luces y vestir la casa con al puro estilo navideño.

El inicio del Adviento según el calendario litúrgico

Para quienes se apegan a las tradiciones religiosas, el momento adecuado para decorar está marcado por el calendario cristiano. El Adviento representa el periodo de preparación espiritual para el nacimiento de Jesús e inicia formalmente el cuarto domingo antes de la Navidad.

La llegada de diciembre

Para otra gran parte de las familias, el inicio del mes de diciembre marca el punto de partida definitivo para vivir la experiencia navideña en su totalidad.

Aprovechar los primeros días de diciembre para colocar el árbol responde a una costumbre arraigada que remite a los recuerdos de la infancia, la cercanía de las posadas y la expectativa de las fiestas de fin de año. Independientemente de la fecha elegida, lo importante es disfrutar del proceso y mantener vivo el espíritu de la época.