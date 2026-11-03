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Sasha Sokol, junto a cinco exmiembros, expresó su descontento por el enfoque de la producción sobre los conflictos del grupo y el abuso infantil

Sasha Sokol contra la serie de Timbiriche: “Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos”

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
Sasha Sokol contra la serie de Timbiriche
Sasha Sokol contra la serie de Timbiriche “Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos” (Cuartoscuro)

Ante el final de la serie biográfica que prometía retratar la trayectoria histórica de Timbiriche, la producción no fue del agrado de seis exintegrantes de la agrupación. Sasha Sokol y los músicos cuestionaron severamente la manera en que la historia del grupo pop fue llevada a la pantalla chica.

¿Qué dijeron Sasha Sokol y los exintegrantes de Timbiriche sobre la serie?

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X (antes Twitter), Sasha Sokol señaló lo cuestionable que resulta la forma en que la serie relató diversos acontecimientos vividos por el grupo.

A este reclamo e inconformidad se sumaron también Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra, respaldando el descontento colectivo frente al resultado final del proyecto.

¿Qué señala el comunicado sobre la producción y el trato del abuso infantil?

En el mensaje publicado en plataformas digitales, Sasha Sokol y los exintegrantes expresaron su frustración debido a que la producción no aprovechó la oportunidad para mostrar los logros y momentos que convirtieron a Timbiriche en un referente del pop en español.

Señalaron que el proyecto prefirió centrarse en los conflictos internos y dar un enfoque escabroso a temas delicados sin abordarlos con la sensibilidad que merecían.

El comunicado hizo especial hincapié en el tratamiento del abuso infantil dentro de la historia, una problemática que se vincula directamente con la vivencia personal de Sasha Sokol.

Los artistas enfatizaron que este tipo de situaciones no deben utilizarse como un método de entretenimiento ni como recurso para generar audiencia.

Finalmente, remarcaron que la producción perdió la oportunidad de generar conciencia social sobre una realidad grave en México, exhortando a que estos temas se traten siempre con la mayor responsabilidad.

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