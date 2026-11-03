Sasha Sokol contra la serie de Timbiriche “Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos” (Cuartoscuro)

Ante el final de la serie biográfica que prometía retratar la trayectoria histórica de Timbiriche, la producción no fue del agrado de seis exintegrantes de la agrupación. Sasha Sokol y los músicos cuestionaron severamente la manera en que la historia del grupo pop fue llevada a la pantalla chica.

¿Qué dijeron Sasha Sokol y los exintegrantes de Timbiriche sobre la serie?

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X (antes Twitter), Sasha Sokol señaló lo cuestionable que resulta la forma en que la serie relató diversos acontecimientos vividos por el grupo.

A este reclamo e inconformidad se sumaron también Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra, respaldando el descontento colectivo frente al resultado final del proyecto.

¿Qué señala el comunicado sobre la producción y el trato del abuso infantil?

En el mensaje publicado en plataformas digitales, Sasha Sokol y los exintegrantes expresaron su frustración debido a que la producción no aprovechó la oportunidad para mostrar los logros y momentos que convirtieron a Timbiriche en un referente del pop en español.

Señalaron que el proyecto prefirió centrarse en los conflictos internos y dar un enfoque escabroso a temas delicados sin abordarlos con la sensibilidad que merecían.

El comunicado hizo especial hincapié en el tratamiento del abuso infantil dentro de la historia, una problemática que se vincula directamente con la vivencia personal de Sasha Sokol.

La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche. Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones. Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos —dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable— para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable. No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan. Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió. Celebramos que buena parte de la conversación pública haya demostrado más sensibilidad y altura moral. Agradecemos profundamente a quienes supieron distinguir entre la ficción y nuestras vidas, acompañándonos con solidaridad. Dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó, de cómo su lucha llegó hasta la Suprema Corte abriendo un nuevo camino de justicia para otras víctimas. Eso sí es algo que trasciende. Eso sí es algo que vale la pena recordar y reconocer. A nosotros, que desde niños hemos tenido el privilegio de sentir su cariño, todo esto nos permitió constatar una vez más cuánto nos quieren. Y por eso ¡GRACIAS! Saber que hay personas que llevan décadas vibrando con nuestra música y otras que lo hacen ahora por primera vez, nos llena de emoción. En 2027 celebraremos 45 años de una historia de complicidad y amor que, gracias a ustedes, sigue viva. Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha. — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 3, 2026

Los artistas enfatizaron que este tipo de situaciones no deben utilizarse como un método de entretenimiento ni como recurso para generar audiencia.

Finalmente, remarcaron que la producción perdió la oportunidad de generar conciencia social sobre una realidad grave en México, exhortando a que estos temas se traten siempre con la mayor responsabilidad.