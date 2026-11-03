Ofertas Martimiércoles Chedraui 3 y 4 de noviembre: precios y promociones

Martimiércoles Chedraui 14 y 15 de julio de 2026: las mejores ofertas en frutas y verduras para ahorrar esta semana

Si esta semana toca hacer el súper, vale la pena revisar primero las promociones. Chedraui arrancó un nuevo Martimiércoles con descuentos en frutas y verduras que estarán disponibles este 3 y 4 de noviembre de 2026, tanto en tiendas físicas como en su tienda en línea.

La promoción reúne productos básicos para la despensa, pero también algunas opciones que pueden resultar atractivas para quienes buscan aprovechar la semana para comprar frutas frescas. Aquí te dejamos los precios anunciados para que puedas comparar y decidir qué conviene llevar.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles de Chedraui este 3 y 4 de noviembre?

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en verduras

Aguacate hass: $41.90 pesos por kilo.

Zanahoria: $14.90 pesos por kilo.

Aguacate hass enmallado: $28.90 pesos.

Apio: $24.90 pesos por kilo.

Chayote sin espinas: $19.90 pesos por kilo.

Chile jalapeño: $20 pesos por kilo.

Col blanca: $19.90 pesos por kilo.

Elote: $12.50 pesos por pieza.

Limón Colima: $32 pesos por kilo.

Pimiento sweet peppers 3 piezas: $71.90 pesos.

Ofertas del Martimiércoles de Chedraui en frutas

Manzana golden chica en bolsa: $49.50 pesos por kilo.

Toronja: $24.90 pesos por kilo.

Jamaica: $190 pesos por kilo.

Zarzamora: $48.50 pesos por kilo.

Uva globo emperador: $48 pesos por kilo.

Blue berry tamaño jumbo 278g: $129 pesos.

Durazno rojo: $104 pesos por kilo.

Frambuesa domo 170g: $58.50 pesos por kilo.

Flor de jamaica Chedraui en bolsa 250g: $49.50 pesos.

Kiwi: $88.90 pesos por kilo.

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Chedraui?

Las promociones corresponden al Martimiércoles del 27 y 28 de octubre de 2026, por lo que quienes quieran aprovechar estos precios tendrán que hacerlo durante ese periodo.

Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales Chedraui como en su tienda en línea. Como ocurre con este tipo de promociones, los precios pueden estar sujetos a disponibilidad, así que te recomendamos revisar el producto antes de comprar.