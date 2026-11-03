Ofertas Martes de Frescura de Walmart 3 de noviembre de 2026: esto cuesta la fruta, verdura y carne hoy

Martes de Frescura Walmart HOY 1 de septiembre: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes

Walmart tiene ofertas este 3 de noviembre de 2026 como parte de su tradicional Martes de Frescura, una jornada en la que algunos productos para surtir la despensa pueden encontrarse a precios especiales.

La promoción contempla principalmente frutas, verduras y carnes, con disponibilidad tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea. Eso sí, hay un detalle importante: las ofertas tienen vigencia durante este martes, por lo que conviene revisar los precios antes de hacer la compra y no dejar el mandado para después.

¿Cuáles son las ofertas de Walmart este martes 3 de noviembre?

Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.

Frutas y verduras en oferta Martes de Frescura en Walmart este 3 de noviembre

Penca de plátano Chiapas: de 24 a 18 pesos por kilo.

Aguacate: de 79 a 42 pesos por kilo.

Jitomate: 27 pesos por kilo.

Papa blanca: 47 pesos por kilo.

Sandía roja: 16 pesos por kilo.

Piña miel: 30 pesos por kilo.

Pera: 52 pesos por kilo.

Naranja: 35 pesos por kilo.

Manzana Golden Chihuahua: 58 pesos por kilo.

Durazno amarillo: 59 pesos por kilo.

Melón chino: 35 pesos por kilo.

Papaya: 40 pesos por kilo.

Cebolla blanca: 69 pesos por kilo.

Calabaza japonesa: 39 pesos por kilo.

Manzana verde: 54 pesos por kilo.

Zanahoria fresca: 15 pesos por kilo.

Jícama: 36 pesos por kilo.

Pepino: 45 pesos por kilo.

Ciruela importada: 99 pesos por kilo.

Pimiento verde: 75 pesos por kilo.

Chile poblano: 61 pesos por kilo.

Manzana Gala: 54 pesos por kilo.

Carnes, pollos y pescados en oferta este Martes de Frescura en Walmart este 3 de noviembre

Filete de tilapia: de 135 a 103 pesos por kilo.

Medallones de atún Dolores Premium, aleta amarilla, congelados: de 322 a 229 pesos.

Filete de tilapia Marketside sin piel: de 72 a 59 pesos.

Cubitos de atún Dolores, aleta amarilla, congelados: de 82 a 59 pesos.

Medallones de atún Marketside Premium, congelados: de 259 a 215 pesos.

Filete de pescado blanco del Nilo Sierra Madre natural, congelado: de 106 a 99 pesos.

Salmón noruego La Sanitaria, congelado en porciones: de 364 a 326 pesos.

Cubos de atún con camarón Dolores Premium: de 102 a 59 pesos.

Filete de pescado blanco del Nilo Sierra Madre con pimienta limón: de 144 a 125 pesos.

Medallón de atún Dolores Premium con especias: de 166 a 134 pesos.

Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí: de 168 a 134 pesos.

Carne de res Marketside baja de 104 a 89 pesos

Carne para hamburguesa Marketside pasa de 141 a 119 pesos.

¿Cómo aprovechar las ofertas de Walmart este martes 3 de noviembre?

Una forma sencilla de ahorrar es preparar una lista antes de ir al supermercado. Organizar las comidas de la semana ayuda a comprar únicamente lo necesario y reduce el riesgo de desperdiciar alimentos perecederos.

También puedes comparar los precios de las presentaciones disponibles, revisar las promociones vigentes y comprobar si existe alguna diferencia entre comprar en tienda o mediante internet.

Si prefieres hacer el súper desde casa, entra al sitio oficial de Walmart México o utiliza su aplicación. Busca la sección del Martes de Frescura, selecciona tu ubicación y consulta los productos disponibles para tu zona. Después, agrega los artículos al carrito y revisa las opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda que aparezcan para tu pedido.

¿Hasta cuándo duran las promociones del Martes de Frescura?

Las ofertas anunciadas para esta edición corresponden al martes 3 de noviembre de 2026 y tienen vigencia limitada. La disponibilidad de cada artículo depende de las existencias y de las condiciones aplicables en cada sucursal o canal de compra.