Ofertas Martes de Frescura de Walmart 3 de noviembre de 2026: esto cuesta la fruta, verdura y carne hoy

Walmart tiene ofertas este 3 de noviembre de 2026 como parte de su tradicional Martes de Frescura, una jornada en la que algunos productos para surtir la despensa pueden encontrarse a precios especiales.
La promoción contempla principalmente frutas, verduras y carnes, con disponibilidad tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea. Eso sí, hay un detalle importante: las ofertas tienen vigencia durante este martes, por lo que conviene revisar los precios antes de hacer la compra y no dejar el mandado para después.
¿Cuáles son las ofertas de Walmart este martes 3 de noviembre?
Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.
Frutas y verduras en oferta Martes de Frescura en Walmart este 3 de noviembre
- Penca de plátano Chiapas: de 24 a 18 pesos por kilo.
- Aguacate: de 79 a 42 pesos por kilo.
- Jitomate: 27 pesos por kilo.
- Papa blanca: 47 pesos por kilo.
- Sandía roja: 16 pesos por kilo.
- Piña miel: 30 pesos por kilo.
- Pera: 52 pesos por kilo.
- Naranja: 35 pesos por kilo.
- Manzana Golden Chihuahua: 58 pesos por kilo.
- Durazno amarillo: 59 pesos por kilo.
- Melón chino: 35 pesos por kilo.
- Papaya: 40 pesos por kilo.
- Cebolla blanca: 69 pesos por kilo.
- Calabaza japonesa: 39 pesos por kilo.
- Manzana verde: 54 pesos por kilo.
- Zanahoria fresca: 15 pesos por kilo.
- Jícama: 36 pesos por kilo.
- Pepino: 45 pesos por kilo.
- Ciruela importada: 99 pesos por kilo.
- Pimiento verde: 75 pesos por kilo.
- Chile poblano: 61 pesos por kilo.
- Manzana Gala: 54 pesos por kilo.
Carnes, pollos y pescados en oferta este Martes de Frescura en Walmart este 3 de noviembre
- Filete de tilapia: de 135 a 103 pesos por kilo.
- Medallones de atún Dolores Premium, aleta amarilla, congelados: de 322 a 229 pesos.
- Filete de tilapia Marketside sin piel: de 72 a 59 pesos.
- Cubitos de atún Dolores, aleta amarilla, congelados: de 82 a 59 pesos.
- Medallones de atún Marketside Premium, congelados: de 259 a 215 pesos.
- Filete de pescado blanco del Nilo Sierra Madre natural, congelado: de 106 a 99 pesos.
- Salmón noruego La Sanitaria, congelado en porciones: de 364 a 326 pesos.
- Cubos de atún con camarón Dolores Premium: de 102 a 59 pesos.
- Filete de pescado blanco del Nilo Sierra Madre con pimienta limón: de 144 a 125 pesos.
- Medallón de atún Dolores Premium con especias: de 166 a 134 pesos.
- Filete de atún Dolores Premium con costra de ajonjolí: de 168 a 134 pesos.
- Carne de res Marketside baja de 104 a 89 pesos
- Carne para hamburguesa Marketside pasa de 141 a 119 pesos.
¿Cómo aprovechar las ofertas de Walmart este martes 3 de noviembre?
Una forma sencilla de ahorrar es preparar una lista antes de ir al supermercado. Organizar las comidas de la semana ayuda a comprar únicamente lo necesario y reduce el riesgo de desperdiciar alimentos perecederos.
También puedes comparar los precios de las presentaciones disponibles, revisar las promociones vigentes y comprobar si existe alguna diferencia entre comprar en tienda o mediante internet.
Si prefieres hacer el súper desde casa, entra al sitio oficial de Walmart México o utiliza su aplicación. Busca la sección del Martes de Frescura, selecciona tu ubicación y consulta los productos disponibles para tu zona. Después, agrega los artículos al carrito y revisa las opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda que aparezcan para tu pedido.
¿Hasta cuándo duran las promociones del Martes de Frescura?
Las ofertas anunciadas para esta edición corresponden al martes 3 de noviembre de 2026 y tienen vigencia limitada. La disponibilidad de cada artículo depende de las existencias y de las condiciones aplicables en cada sucursal o canal de compra.