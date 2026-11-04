12 días de Snoopy: ¿Cuándo y en qué plataforma se estrenará el especial navideño de ‘Peanuts’?

Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy La Navidad de Snoopy da un giro inesperado al descubrir que está en la lista de los “mal portados” de Santa Claus, por lo que tendrá sólo 12 días para demostrar su bondad.

Tras despedir el Día de Muertos a inicios de este semana, las preparaciones rumbo a la temporada navideña han arrancado con el anuncio de los clásicos episodios especiales que diversas series populares lanzan durante la época final del año, siendo el especial navideño de Peanuts uno de los más esperados este 2026.

Mediante redes sociales, Apple TV liberó el tráiler oficial de 12 días de Snoopy, un episodio de Navidad que mostrará la travesía que el emblemático beagle tendrá que superar para volver a la lista de los “bien portados” de Santa Claus y recibir su obsequio navideño antes de que sea demasiado tarde.

‘12 días de Snoopy’, el especial navideño de Peanuts 2026: ¿cuándo se estrenará y dónde ver?

El espíritu de la Navidad ha comenzado a expandir su dominio apenas finalizaron las celebraciones de Día de Muertos y Halloween, presentando este miércoles el tráiler de uno de los especiales navideños más esperados: 12 Days of Snoopy, el cual forma parte de la aclamada serie Snoopy Presents y se estrenará exclusivamente en Apple TV, por lo que será necesario contar con una suscripción en dicha plataforma de streaming.

Según lo anunció el servicio digital tras el lanzamiento del tráiler de este nuevo especial navideño, 12 días de Snoopy estará disponible a partir del viernes 13 de noviembre de 2026.

Even good dogs have naughty days. Featuring brand new songs from #JohnLegend, #KamasiWashington, #LeonBridges and #Laufey. Snoopy Presents: #12DaysofSnoopy and the full soundtrack premieres November 13. https://t.co/11dUC9kZeh — Apple TV (@AppleTV) November 4, 2026

¡Y eso no es todo! Ya que la plataforma también reportó que traerá de regreso entrañables clásicos de Peanuts de temporada como “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown”, “A Charlie Brown Thanksgiving” y “A Charlie brown Christmas”, los cuales contarán con periodos especiales de transmisión gratuita.

¿De qué tratará el especial navideño ‘12 días de Snoopy’ que Apple TV estrena este 2026?

Para esta temporada de fin de año, el servicio de streaming Apple TV ha preparado una nueva historia navideña de Peanuts en la que el emblemático beagle del elenco se enfrentará al peor temor de todo niño o niña en el mundo: estar en la lista de los “mal portados” de Santa Claus y, en consecuencia, no recibir un obsequio la mañana de Navidad.

Soundtrack album details revealed for Apple TV animated special 'Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy' feat. score by Jeff Morrow and songs by @johnlegend, @KamasiW feat. @leonbridges & @laufey. https://t.co/TyGU78wYPM https://t.co/1QVqBlL9a4 — Film Music Reporter (@filmmusicrep) November 4, 2026

A sólo 12 días de la celebración navideña, Snoopy se propone a demostrar que no es tan malo como parece. Sin embargo, su travesía de vuelta a la lista de los “bien portados” podría brindarle una lección sobre el verdadero significado de la festividad, uno que va más allá de los regalos.

La música estará compuesta por por Jeff Morrow, nominado al premio Emmy, además de que presentará temas originales compuestos e interpretados por un elenco estelar; entre los títulos se encuentra “Get Ready”, del galardonado con el EGOT John Legend y producida por el multipremiado Raphael Saadiq; “Trying To Get There” colaboración de los ganadores Grammy Kamasi Washington y Leon Bridges; finalmente, una interpretación del clásico navideño “Have Yourself a Merry Little Christmas” de Laufey —ganadora del premio Grammy—, producida por Spencer Stewart.