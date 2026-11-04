¿Por qué los fans están pidiendo un redoblaje de Wildwood? Lanzan iniviativa en Change.org (X: @LAIKAStudios)

Tras el estreno de Wildwood: El bosque salvaje, la sexta producción animada en stop-motion del reconocido estudio Laika, la audiencia en Latinoamérica ha manifestado un descontento respecto al trabajo de doblaje.

La disconformidad con las interpretaciones principales detonó una movilización de espectadores que buscan que la película sea redoblada desde cero por actores profesionales de doblaje .

La petición en Change.org para reemplazar el doblaje latino de Wildwood

A finales de octubre, la usuaria Stefanny Alanis inició una solicitud en la plataforma Change.org bajo el título “Petición: Solicitud de un nuevo doblaje para Wildwood: el bosque salvaje”. La propuesta exige a Laika Studios realizar una versión en español latino completamente nueva, recurriendo de manera exclusiva a actores de doblaje profesionales.

La promotora de la iniciativa argumentó que resulta injusto que una obra cuya producción tomó 16 años de trabajo se vea perjudicada en su experiencia de inmersión y rendimiento comercial por la inclusión de startalents.

De acuerdo con la solicitud, la petición busca proteger la calidad artística del filme y ofrecer una versión a la altura de la animación.

El reparto de voces que desató la molestia de la audiencia

El agridulce momento auditivo entre los asistentes se intensificó tras el lanzamiento de la cinta en salas, centrando las críticas en el desempeño de las voces estelares.

Parte del público calificó de deficientes las actuaciones de la actriz Macarena García, quien interpreta a la protagonista Prue McKeel, y del creador de contenido Javier Ibarreche, a cargo del personaje de Brendan, el Rey Bandido.

A estos señalamientos se sumó el trabajo de la conductora Natalia Téllez, quien prestó su voz a la antagonista de la historia, la gobernadora Alexandra Svik.

El avance de firmas en la plataforma para alcanzar la meta

Los espectadores que apoyan la causa señalan que la falta de experiencia técnica en las voces principales resta seriedad al tono narrativo de la película.

Hasta el momento, el avance de las peticiones acumula cerca de 899 firmas verificadas en la plataforma, manteniéndose muy cerca de alcanzar su primer objetivo fijado en 1,000.