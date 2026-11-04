Exatlón Mexico 2026 ¿Quién gana La Supervivencia hoy 4 de noviembre? (Exatlón México)

Durante la competencia de esta noche en Exatlón México, los hombres buscarán ganar la 11.ª Medalla Varonil, para posteriormente enfrentarse para salvar a sus compañeros varones, quienes están en peligro de dejar la competencia en el Duelo de Eliminación. Por otro lado, los Azules tratarán de tomar ventaja de los Rojos.

Aquí te contamos quién gana el duelo por La Supervivencia de este miércoles 4 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy en Exatlón México?

Los Azules son los favoritos para ganar La Supervivencia de esta noche, ya que parecen haber despertado del trance que los mantenía perdiendo desde inicios del mes de octubre. Asimismo, internautas en redes sociales han empezado a asegurar que el ganador de la Medalla Varonil sería Alexis del equipo celeste.

Estas creencias están respaldadas debido a que el equipo Rojo perdió el Duelo de los Enigmas en un aplastante 4-8. Por otra parte, Karol se llevó la Medalla Femenil al derrotar a Doris, quien parecía que nadie podía disminuir su tiempo en el circuito, por lo que los zafiros perdieron una de las competencias de ayer.

¿Cómo llegan los equipos a la competencia de esta noche?

Esta semana parece no estar resultando bien para el equipo Rojo, que, aunque lograron defender las comodidades de La Villa 360, han perdido el juego por La Ventaja y el Duelo de los Enigmas. Sus derrotas pasan mientras que los escarlatas sufren conflictos internos que cada día escalan más.

De estas problemáticas ya se han dado cuenta los Azules, quienes estarán buscando aprovecharse de ellas para conseguir ventaja sobre el equipo Rojo y ganarles en el duelo por La Supervivencia de hoy.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 4 de noviembre?

La Supervivencia de este miércoles 4 de noviembre se podrá observar en vivo en su horario habitual de las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión por televisión abierta es a través del canal Azteca UNO; además, también se podrá observar el programa en la página web de TV Azteca.

A su vez, los seguidores del reality podrán disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, mediante la plataforma de streaming Disney+.