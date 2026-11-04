¿De qué murió María Alicia Delgado? Lo que se sabe del fallecimiento de la actriz y comediante

María Alicia Delgado La actriz y comediante murió a los 77 años de edad (Fotos Cuartoscuro)

La actriz María Alicia Delgado murió a los 77 años de edad. En redes sociales seguidores y excompañeros expresaron su tristeza por el fallecimiento de la comediante mexicana.

Televisa Espectáculos comunicó el fallecimiento de María Alicia Delgado mediante una publicación en su cuenta de X. En el mensaje, la empresa expresó sus condolencias a los familiares, amigos y espectadores que siguieron su carrera.

¿De qué murió María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado enfrentaba cáncer antes de su fallecimiento, de acuerdo con lo informado por María Luisa Valdés Doria. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre la enfermedad ni existe, hasta ahora, una confirmación pública por parte de la familia que establezca de manera específica que esta fue la causa directa de su muerte.

¿Quién fue María Alicia Delgado? Perfil de la actriz

María Alicia Delgado desarrolló una carrera artística vinculada principalmente con la televisión mexicana. Su trayectoria comenzó a adquirir presencia durante la década de los 80, cuando el productor Enrique Segoviano la incorporó a diferentes proyectos de entretenimiento.

Entre las producciones en las que participó se encuentran Odisea Burbujas y El tesoro del saber, programas infantiles que formaron parte de la oferta televisiva de aquellos años.

Posteriormente, la actriz amplió su participación en proyectos de comedia. Uno de sus personajes más reconocidos fue el de la abuela en ¡Anabel!, donde compartió créditos con Anabel Ferreira.

María Alicia Delgado La actriz y comediante murió a los 77 años

También trabajó junto a Eugenio Derbez en Derbez en cuando, programa que formó parte de su recorrido profesional en la televisión.

Una de sus participaciones más recientes fue en Sabor a ti, producción realizada por Lucero Sánchez que, según la información disponible, se encontraba al aire cuando se confirmó su fallecimiento.