Desvelado de Bobby Pulido: ¿La canción tiene dedicatoria?

Bobby Pulido, intérprete de Desvelado. El éxito que lanzó a la fama al cantante texano ha sido relacionado durante años con Selena Quintanilla, aunque el propio intérprete aclaró que no fue escrito para la Reina del Tex-Mex. (Agencia EFE y Cuartoscuro)

La canción “Desvelado”, uno de los mayores éxitos de Bobby Pulido, ha estado rodeada durante décadas por el rumor de que fue dedicada a Selena Quintanilla, la cantante estadounidense conocida como la Reina del Tex-Mex, asesinada el 31 de marzo de 1995. El tema, publicado en septiembre de ese mismo año, narra la historia de un hombre enamorado de una mujer a la que conoce únicamente por su voz y con quien sueña tener una relación sentimental.

La coincidencia entre el lanzamiento de la canción y el fallecimiento de Selena llevó a numerosos seguidores a interpretar la letra como una dedicatoria a la artista. Sin embargo, el propio Bobby Pulido ha explicado en distintas entrevistas que la composición no surgió de su relación con Quintanilla, aunque reconoció que durante su juventud sintió una fuerte atracción por ella.

¿Bobby Pulido dedicó Desvelado a Selena Quintanilla?

A pesar de las teorías que circularon durante años, Bobby Pulido confirmó que “Desvelado” no fue escrita ni dedicada originalmente a Selena Quintanilla. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el intérprete explicó que no fue el autor de la canción y que su lanzamiento coincidió con la muerte de la cantante.

La letra describe a una persona que se enamora de una voz que escucha en la radio, sin haber conocido personalmente a quien la interpreta. Esta historia fue relacionada con Selena debido a su popularidad radiofónica y al impacto que provocó su asesinato en marzo de 1995.

Pulido reconoció que la canción le recordaba a la artista, especialmente por el contexto emocional que atravesaba la comunidad musical tejana durante aquellos meses. No obstante, aclaró que nunca existió una intención original de dedicarle el tema.

En una entrevista con el programa El Show de La Mejor, realizada en junio de 2025, el cantante reiteró que la canción había sido escrita por otra persona y explicó cómo llegó a su repertorio. También señaló que, con el paso del tiempo, decidió dedicarla a sus seguidores, quienes la convirtieron en una de las canciones más representativas de su trayectoria.

¿Quién escribió Desvelado y cuál es su verdadero significado?

La canción “Desvelado” fue compuesta por Jorge Avena, autor de la letra que posteriormente popularizó Bobby Pulido. De acuerdo con el cantante, la versión original estaba escrita en una combinación de español e inglés, conocida como spanglish, antes de que el productor Enrique Elizondo participara en su adaptación.

El tema relata la historia de un hombre que se enamora de una mujer a través de su voz, pese a no conocerla personalmente. Su protagonista imagina cómo sería estar junto a ella y permanece despierto pensando en la posibilidad de encontrarla. Algunas versiones periodísticas han relacionado la inspiración del compositor con una locutora de radio.

“Desvelado” fue incluida en el álbum debut homónimo del cantante, publicado en 1995, y se convirtió en una de las canciones más reconocidas de la música tejana. Su popularidad también estuvo relacionada con los arreglos musicales utilizados durante la grabación.

En una conversación con Melo Montoya, Pulido recordó que el tema originalmente contemplaba un arreglo de teclado, pero finalmente se incorporó un acordeón, instrumento que contribuyó a definir su sonido.

¿Qué relación tuvieron Bobby Pulido y Selena Quintanilla?

Aunque “Desvelado” no fue dedicada a Selena Quintanilla, Bobby Pulido reconoció que la cantante fue uno de sus amores platónicos durante la juventud. Ambos se conocieron desde pequeños debido a la relación profesional entre sus familias.

Roberto Pulido, padre de Bobby, era un reconocido intérprete de música tejana, mientras que Selena comenzaba su carrera junto al grupo Selena y Los Dinos. Durante sus primeros años, la agrupación de los Quintanilla llegó a participar como acto de apertura en presentaciones de Roberto Pulido.

Esta cercanía permitió que Bobby y Selena coincidieran en diferentes ocasiones. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Pulido recordó que sentía una fuerte atracción por ella, aunque nunca mantuvieron una relación sentimental.

El cantante también reveló que, años después, A.B. Quintanilla, hermano de Selena, le comentó que la artista había sentido interés por él. Sin embargo, ninguno de los dos expresó abiertamente sus sentimientos durante aquella etapa.

Pulido también recordó que asistió al funeral de Selena y que su asesinato representó uno de los acontecimientos más impactantes de su vida. Meses después, el lanzamiento de “Desvelado” coincidió con ese periodo de duelo, circunstancia que alimentó las interpretaciones sobre una supuesta dedicatoria.

Con el paso de los años, el tema se convirtió en el mayor éxito de Bobby Pulido y en una de las canciones más representativas del Tex-Mex. Aunque su historia no fue escrita para Selena Quintanilla, el propio cantante ha reconocido que el recuerdo de la artista quedó vinculado emocionalmente con una composición que marcó el inicio de su carrera musical.