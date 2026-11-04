Juegos gratis para PC de XBOX: Estos son los títulos que tendrán oferta especial por aniversario de la consola

Xbox 25 aniversario Microsoft ha lanzado más de 20 juegos gratuitos para quienes adquieran un PC con Windows 11. (Xbox)

Microsoft prepara un obsequio especial para la comunidad gamer como parte de su celebración del 25 aniversario de Xbox. El regalo permitirá a los seguidores y seguidoras de la marca conseguir 25 videojuegos sin costo adicional al comprar determinados equipos con Windows 11, entre los cuales se contemplan títulos reconocidos de franquicias como Halo, Gears of War y Fallout.

La colección denominada 25 Years of Xbox Bundle tiene un valor comercial superior a los 500 dólares y representa uno de los incentivos de Microsoft para impulsar de nuevos ordenadores durante la temporada de ofertas de fin de año.

Xbox celebra su 25 aniversario con 25 videojuegos gratis: ¿cuáles son los títulos incluidos?

El 25 aniversario de Xbox se conmemora el próximo 15 de noviembre de 2026, por lo que Microsoft arrancó las celebraciones para festejar la trayectoria de la marca con una colección de 25 videojuegos gratuitos a quienes compren ordenadores nuevos con Windows 11 en Estados Unidos.

La selección reúne títulos de diferentes épocas y géneros, desde aventuras de acción y estrategia, hasta experiencias multijugados y de rol. De acuerdo con la lista oficial de Microsoft, los 25 videojuegos incluidos en la colección de obsequio por aniversario, son:

Age of Empires II: Definitive Edition. Age of Empires III: Definitive Edition. Age of Mythology: Retold. As Dusk Falls. Battletoads. BLiNX: The Time Sweeper. Call of Duty: WWII. Crimson Skies: High Road to Revenge. DOOM + DOOM II. Fallout 76. Fuzion Frenzy. Gears of War: Reloaded. Gears Tactics. Halo: Combat Evolved Anniversary. Minecraft Dungeons. Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition. Quake. Quake II. Rise of Nations: Extended Edition. The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition. The Elder Scrolls Online. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. The Outer Worlds. Wolfenstein: The New Order. Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection.

Algunos de estos videojuegos son compatibles con Xbox Play Anywhere, por lo que permitirá a los usuarios y usuarias disfrutar de determinados títulos tanto en PC como en consolas Xbox Series X|S utilizando la misma cuenta.

¿Cómo obtener los 25 videojuegos gratuitos de Xbox? Estos son los pasos a seguir

Para acceder a la promoción, los interesados e interasadas deberán adquirir y activar una computadora nueva que cumpla con las condiciones establecidas por Microsoft. Es decir, no bastará con tener instalado Windows 11 en cualquier equipo, sino que la compañía contempla los requisitos siguientes:

Realizar la compra en un distribuidor o establecimiento autorizado y participante .

. Comprar un PC nuevo elegible con Windows 11 Home o una computadora portátil de juego compatible .

o una computadora portátil de . Los equipos con Windows Pro solamente califican bajo la excepción establecida para determinados dispositivos con NVIDIA RTX Spark.

Adquirir y activar el dispositivo durantre el periodo de vigencia de la promoción .

. Utilizar una cuenta Microsoft válida para activar el equipo y reclamar los videojuegos.

para activar el equipo y reclamar los videojuegos. Tener al menos 13 años y encontrarse en Estados Unidos para participar.

Una vez que el usuario o usuaria haya comprado y activado su computadora elegible, deberá seguir los pasos a continuación para obtener el paquete de videojuegos gratuitos:

Abrir la aplicación Microsoft Store desde el ordenador.

Ingresar a la sección Biblioteca .

. Seleccionar el apartado “Incluido con el dispositivo (Included with device)” .

. Localizar el paquete 25 Years of Xbox Bundle .

. Confirmar que se encuentra utilizando la cuenta Microsoft correcta y seleccionar la opción “Reclamar (Claim)”.

Las licencias digitales de los 25 videojuegos quedarán vinculadas permanentemente a la cuenta Microsoft utilizada para realizar el canje, por lo que no será necesario mantener una suscripción activa a Xbox Game Pass para conservar los títulos obtenidos mediante esta promoción.

¿Los 25 videojuegos gratuitos de Xbox estarán disponibles en México?

El periodo de compra comenzó el 2 de noviembre de 2026 y finalizará el 31 de diciembre del mismo año, siempre que todavía existan equipos participantes disponibles. No obstante, una de las principales limitaciones de esta iniciativa es su disponiblidad geográfica, ya que —según los términos y condiciones publicados por Microsoft— la promoción de los 25 videojuegos está dirigida exclusivamente al público en Estados Unidos.

Hasta el momento, la empresa no ha confirmado la promoción en territorio mexicano ni ha anunciado su expansión hacia otros mercados, por lo que compradores y compradoras de nuevos ordenadores en México no deben considerar que podrán acceder al paquete bajo las condiciones actuales.