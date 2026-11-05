GTA VI lanza nuevas imágenes de Vice City a dos semanas de su estreno: así luce el vistazo oficial más reciente (Rockstar Games)

Grand Theft Auto VI está casi a la vuelta de la esquina. A tan solo dos semanas de su esperado lanzamiento, Rockstar Games ha sorprendido a sus seguidores con un vistazo adicional de la sexta entrega de la franquicia, revelando nuevas imágenes del mundo abierto que está por llegar.

¿Rockstar reveló nuevas imágenes de GTA VI?

A través de su sitio web oficial y en sus redes sociales, Rockstar Games compartió este jueves 5 de noviembre un repertorio de 38 imágenes exclusivas del videojuego. En la galería se aprecian a detalle los escenarios y personajes que los jugadores conocerán en consolas de última generación.

Entre las capturas destacan tomas inéditas de Lucia y Jason, los dos protagonistas de esta entrega, además de vistas panorámicas de Vice City y diversas zonas del estado de Leonida.

Con este lanzamiento, la desarrolladora recordó que la fecha está cada vez más cerca: “Nos vemos en Leonida”, concluyó la compañía en la plataforma X.

Grand Theft Auto VI is now officially only two weeks away. Today, enjoy a stunning look at Vice City and beyond with a collection of new screenshots on the official site: https://t.co/nX2McNaJNE See you in Leonida on November 19. https://t.co/JXkHN8r20Y — Rockstar Games (@RockstarGames) November 5, 2026

¿Habrá más novedades previas al lanzamiento de GTA VI?

Aunque el estreno es inminente, existe la posibilidad de que Rockstar presente material inédito durante los próximos días.

Desde el pasado 27 de agosto, la empresa ha mantenido la tradición de revelar detalles o avances de la entrega cada jueves, por lo que la comunidad no descarta una sorpresa final previa a su lanzamiento.

¿Cuándo se estrena GTA VI?

El videojuego estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S el próximo 19 de noviembre de 2026.