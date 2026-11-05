¿Regresan Ash y Pikachu como hace 30 años? Esto se sabe de los rumores sobre la supuesta nueva serie

Surgen rumores sobre el regreso de Ash y Pikachu Pokémon vive uno de sus mayores apogeos a nivel mundial, lo que ha puesto sobre la mesa la posibilidad del regreso de Ash y Pikachu, sus clásicos protagonistas.

La comunidad fanática de Pokémon estalló en entusiasmo ante la noticia de una presunta nueva serie de la franquicia que traería de regreso a los clásicos protagonistas Ash y Pikachu, sin embargo, la información fue difundida por cuentas dedicadas a primicias de parodia y tuvo que ser desmentida por un insider ante la respuesta masiva que generó la publicación origen.

“No, Ash no va a volver en el futuro previsible”, declaró el usuario Mootmonthly en la red social X, antes Twitter. No obstante, la franquicia sí ha revelado planes de una nueva serie del universo Pokémon, aunque dicha historia no contará con la presencia de los personajes que iniciaron la aventura en 1997.

¿Los rumores del regreso de Ash y Pikachu son ciertos? Esto se sabe del futuro de Pokémon

El auge de Pokémon ha incrementado significativamente en los últimos años gracias a su potencial como marca, destacando en el mercado internacional por sus icónicas criaturas y la distribución de ellas en productos como ropa, accesorios y hasta cartas de colección.

A pesar de su enorme éxito mundial, la franquicia no ha vuelto a expresar planes respecto a Pikachu y Ash, los protagonistas del anime noventero que conquistó millones de corazones, por lo que los rumores de una supuesta nueva serie que explorará el regreso de dichos personajes en “una nueva aventura” son falsos, desmentidos incluso por un insider especializado en información de Pokémon.

ik this is a satire account and it should be really obvious but anipoke fans aren't the most literate no, ash is not coming back in the foreseeable future — Moot /ムート (@Mootmonthly) November 4, 2026

Según la noticia engañosa en redes sociales, Pokémon estaría “desarrollando una serie de anime completamente nueva con Ash Ketchum y Pikachu” después de casi treinta años desde su última aparición. No obstante, el usuario Mootmonthly señaló la naturaleza satírica de la cuenta y pidió al público seguidor no caer en el engaño.

No obstante, la franquicia sí ha preparado una nueva serie que explorará un mundo completamente nuevo bajo el título Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu, producción que tendrá por propósito ampliar la presencia de la icónica franquicia en la plataforma de streaming.

Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu: la única serie de Pokémon confirmada hasta ahora

La nueva serie de Pokémon es una producción realizada mediante la técnica stop-motion a cargo de Aardman, estudio británico distinguido por su particular estilo artesanal que consolidó sus obras Wallace & Gromit y Shaun, el cordero como proyectos inolvidables de la animación.

First teaser for Aardman's stop-motion POKÉMON’ series ‘THE MISADVENTURES OF SIRFEITCH'D & PICHU’. Releasing in 2027. https://t.co/6Wx7pGDb9J — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 28, 2026

Este nuevo proyecto estará protagonizado por Sirfetch’d y Pichu, quienes tendrán que recorrer la región de Galar para ayudar y proteger a otros Pokémon. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la serie llegará a la plataforma de streaming Disney+ en 2027, aunque la compañía todavía no ha anunciado la fecha exacta del estreno.

Por otra parte, si deseas repetir la clásida aventura de los protagonistas originales, Pokémon la serie: El comienzo se encuentra disponible en Disney+ de Estados Unidos y algunos mercados internacionales; su llegada a Latinoamérica está prevista para el siguiente año.