El Fin Irresistible 2026: mejores ofertas en Walmart y Bodega Aurrera

El Fin Irresistible 2026 Walmart y Bodega Aurrera lanzan ofertas

Walmart y Bodega Aurrera llegan con ofertas y rebajas al Fin Irresistible 2026. Los descuentos principales ya están disponibles y se pueden encontrar en celulares, pantallas y electrodomésticos durante casi una semana.

El Fin Irresistible 2026: ¿Qué ofertas hay en Walmart?

En Walmart, uno de los recortes más importantes corresponde al Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB, que aparece en 22,498 pesos frente a un precio anterior de 37,999 pesos. La diferencia representa un ahorro de 15,501 pesos.

También destaca el iPhone 16 Pro Max de 256 GB reacondicionado, disponible en 15,499 pesos, después de haber costado 20,148.70 pesos.

Para quienes buscan una computadora, la MacBook Air de 13 pulgadas con chip M5, 16 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB se ofrece en 25,999 pesos, frente a los 29,999 pesos anteriores.

El entretenimiento también tiene presencia en el catálogo del fin Irresistible. La pantalla Samsung Crystal de 65 pulgadas con resolución 4K baja de 10,990 a 7,990 pesos, mientras que la PlayStation 5 Pro pasa de 28,519 a 20,999 pesos. El videojuego EA Sports FC 27 registra una buena rebaja, al situarse en 979 pesos desde 1,599 pesos.

El Fin Irresistible 2026: mejores ofertas en Bodega Aurrera

En este supermercado, la lavadora Whirlpool de 17 kilogramos se anuncia en 6,490 pesos, frente a los 10,290 pesos anteriores, una reducción cercana al 37%.

El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB presenta uno de los mayores diferenciales de precio, con un costo de 18,999 pesos frente a 35,999 pesos. La rebaja equivale a 17,000 pesos.

Por su parte, el refrigerador Hisense de 14 pies se encuentra en 8,590 pesos y la pantalla Samsung Crystal de 65 pulgadas cuesta 8,990 pesos.

Todos los precios fueron consultados en línea. Recuerda que pueden variar sin previo aviso de los supermercados.