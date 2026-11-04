Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4287: resultados del sorteo 4 de noviembre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 4 de noviembre 2026 (Crónica Digital)

Los resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4287 se dieron a conocer este miércoles 4 de noviembre, fecha en la que los participantes pudieron revisar si los números ganadores coinciden con su boleto adquirido y así llevarse alguno de los premios de la bolsa acumulada.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4287

El sorteo pudo seguirse en directo mediante el canal oficial de la Lotería Nacional en YouTube.

La transmisión también permanece disponible en la plataforma para quienes deseen revisar posteriormente la extracción y verificar los números anunciados. A continuación, te presentamos los resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados 4 de noviembre publicados por la Lotería Nacional

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4287?

La cita fue este miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4287?

La bolsa anunciada para el premio principal asciende a 246 millones de pesos. Este monto responde al mecanismo de acumulación del juego, mediante el cual el premio puede incrementarse cuando no existe un boleto ganador en la categoría principal de una edición anterior.

¿Cómo se juega Melate?

Los participantes seleccionan entre seis y diez números de un universo que comprende del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y uno adicional, que interviene en la determinación de algunas categorías de premios.

Un mismo boleto permite participar en tres modalidades, Melate, Revancha y Revanchita. Cada una cuenta con sus respectivas combinaciones y oportunidades de premiación.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4287?

Los números ganadores pueden verificarse en el portal oficial de la Lotería Nacional y en los expendios autorizados. Es importante comparar el boleto con los resultados de las tres modalidades y revisar el número adicional cuando corresponda para determinar si existe algún premio.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

La participación en Melate tiene un costo base de 15 pesos. Incorporar Revancha requiere 10 pesos adicionales, mientras que Revanchita representa otros 5 pesos. De esta manera, jugar las tres modalidades supone un desembolso total de 30 pesos por boleto.