Crepúsculo está cerca de regresar Netflix prepara serie animada de la saga con Midnight Sun (Lionsgate / Pexels)

El día de hoy se ha dado a conocer una emocionante noticia para las y los fanáticos de la saga de ‘Crepúsculo’. Lionsgate, durante su presentación de resultados del segundo trimestre de 2027, ha revelado que Netflix ha encargado dos temporadas de una serie animada que adaptará la historia del libro ‘Midnight Sun’ de Stephenie Meyer.

Por lo que la tan querida saga de ‘Crepúsculo’ regresará con todos los personajes que marcaron una generación. Además, la adaptación de ‘Midnight Sun’ lleva siendo esperada por las y los fans desde la publicación del libro en el 2020. Aquí te contamos todo lo que se sabe sobre su estreno.

Crepúsculo en Netflix: ¿Qué se sabe sobre la nueva serie animada de Midnight Sun?

De acuerdo al presidente de Lionsgate, Kevin Beggs, se trata de un encargo por parte de Netflix para dos temporadas de una serie animada para adultos en la que la escritora Stephenie Meyer y su equipo están muy involucrados en el proceso, junto con Netflix.

Cabe recordar que el anuncio de la adaptación no es nuevo, ya que desde septiembre del 2024, Netflix había anunciado que llevaría ‘Midnight Sun’ a la pantalla chica, aunque el proyecto no avanzó.

Hasta el momento no se tiene una fecha de estreno; sin embargo, se espera que las y los fans vean la adaptación a finales del 2027 o principios del 2028. De acuerdo a distintos reportes, Stephenie Meyer será la productora ejecutiva, mientras que Sinead Daly fungirá como la showrunner del proyecto.

Tampoco se ha dicho nada sobre si los actores que interpretaron por primera vez a los amados personajes de ‘Crepúsculo’ regresarán. No obstante, se encuentra abierto el casting para la búsqueda de las voces de Jacob Black y su padre, Billy Black.

¿De qué trata Midnight Sun?

‘Midnight Sun’ es secuela de la saga de ‘Crepúsculo’, escrita por Stephenie Meyer. La historia aborda los hechos narrados en Crepúsculo desde la perspectiva de Edward Cullen y fue publicada en agosto del 2020. Este es un libro muy querido por las y los fans; incluso hay quienes lo han considerado el mejor de la saga.

Al leer la perspectiva de Edgar Cullen, se pueden apreciar más detalles sobre su personaje, además de brindarle una profundidad que lo hace más entrañable. Se espera que con el tiempo se anuncien más detalles sobre esta esperada adaptación.