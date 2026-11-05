Exatlón México 2026 ¿Quién gana La Villa 360 hoy 5 de noviembre? (Exatlón México)

Durante la recta final de la semana 10 de Exatlón México, los equipos se enfrentarán por La Villa 360, cuyas comodidades los Rojos han defendido arduamente. A su vez, las mujeres buscarán salvarse en la Zona de Peligro, por lo que el día de hoy se dará a conocer a la primera confirmada para el Duelo de Eliminación de este domingo.

Aquí te contamos quién gana La Villa 360 de este jueves 5 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Villa 360 hoy en Exatlón México?

El equipo Rojo se perfila como el favorito para ganar La Villa 360, ya que, a pesar de sufrir distintos conflictos internos, han sabido sobreponerse a ellos y ganarles a sus contrincantes Azules.

No obstante, se podría esperar que la primera confirmada de esta noche para el Duelo de Eliminación también sea una integrante escarlata, debido a que las celestes han mostrado un pobre desempeño.

Además, los Azules parecen no poder encontrar la manera de derrotar al equipo escarlata, ni siquiera con los problemas que están viviendo los integrantes Rojos. Sin embargo, los celestes tienen la esperanza de que con la integración de José, ‘Joe de la Selva’, al equipo las cosas cambien y esta noche se lleven La Villa 360.

Por otra parte, Alexis sigue marcando historia en Exatlón México al conseguir la Medalla Varonil con tiempo de 43 segundos, que nadie pudo igualar, por lo que los Azules consiguieron una victoria el día de ayer, mientras que los Rojos ganaron la batalla por La Supervivencia.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 5 de noviembre?

La batalla por La Villa 360, así como la Zona de peligro de este jueves 5 de noviembre, se podrán observar en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México.

Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO; también se podrá ver en la página web de TV Azteca. A su vez, se podrá disfrutar en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.