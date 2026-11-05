The Legend of Zelda: Ocarina of Time: ¿De qué trata y cuánto cuesta el videojuego en México? (vía Nintendo)

Durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre, miles de fanáticos se formaron fuera de las tiendas de videojuegos para adquirir el nuevo título de Nintendo, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

El juego obtuvo una calificación promedio de 96/100 en Metacritic y 98/100 en OpenCritic, siendo el título con mayor puntuación en 2026 y está posicionado como uno de los 30 videojuegos mejor valuados de todos los tiempos.

¿De que trata el juego The Legend of Zelda: Ocarina of Time?

Esta es una versión remake del videojuego de lanzado en 1998 para la consola Nintendo 64; llega con gráficos renovados, diálogos con voz ampliados, música sinfónica orquestar, controles y cámaras de movimientos relelaborado, entre muchas cosas más, explicó Nintendo en la página oficial.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time sigue la historia del pequeño héroe hada Link y su compañera de viaje Navi, tienen que viajar en el tiempo para salvar al reino de Hyrule del malvado Ganondorf, líder de la tribu Gerudo, quien planea hurtar la mítica Trifuerza del Reino Sagrado para conquistar el mundo.

En su intento de detener al líder de Gerudo con su Espada Maestra del Pedestal del Tiempo, por no tener la edad suficiente, Link queda atrapado por siete años. Al despertar, convertido en adulto, además de madurez que le permite llevar la espada y la Trifuerza del Valor, deberá recorrer diferentes templos y buscar el despertar el de los Siete Sabios que le ayuden a derrotar al Ganondorf.

Un punto clave en la historia es la ocarina mágica de Link, que al tocarla de manera correcta, puede otorgar poderes mágicos que le ayudarán en su aventura.

¿Cuál es el precio del videojuego en México?

De acuerdo con la página oficial de Nintendo, el precio oficial de The Legend of Zelda: Ocarina of Time es de $1,229 pesos mexicanos; no obstante, hay lugares que ofrecen el título en $1,449 pesos.

Asimismo, en este 40 aniversario de Zelda, la marca lanzó una versión especial de la Nintendo Switch 2 con un precio que ronda entre los $13,339.08 y $24,999.99 pesos, dependiendo la tienda.