¿Wildwood podría tener un redoblaje? Estas son las películas que han tenido nuevas versiones de doblaje

Piden redoblaje de Wildwood El fenómeno del redoblaje ha sido el centro de la conversación en redes sociales desde el estreno de Wildwood: El Bosque Salvaje.

A una semana de su estreno, Wildwood: El Bosque Salvaje, se mantiene como el tema central de discusión en las redes sociales de Latinoamérica. Sin embargo, no se debe a los impresionantes 16 años que tomó la producción de la película stop-motion más larga de la historia, sino a la reacción negativa que generó el elenco star talent seleccionado para el doblaje de la película.

De acuerdo con internautas, figuras célebres como la actriz Macarena García, el creador de contenido Javier Ibarreche y la conductora Natalia Téllez, quienes interpretan personajes relevantes e incluso protagonistas en la cinta, no “dieron el ancho”, lo que llevó al público a crear una solicitud en la plataforma de peticiones y activismo en línea Change.org con el propósito de presionar a la distribuidora para redoblar Wildwood desde cero.

A pesar de que los redoblajes no son una práctica nueva en la industria de la animación, han existido pocos y especiales casos en las últimas décadas, principalmente con producciones de Disney. ¡Te contamos cuáles han sido las películas redobladas y sus razones detrás de la crucial decisión!

Películas animadas que han tenido redoblaje: ¿cómo y por qué se realizan nuevas versiones de doblaje?

El fenómeno del redoblaje, grabar de nuevo las voces de una película cuando ya existía una versión antecesora en el mismo idioma, ha sido el centro de la conversación en redes sociales desde el estreno de Wildwood: El Bosque Salvaje, cuya distribución en México hizo uso de la estrategia de los star talents, no obstante, tuvo por resultado el rechazo público y la demanda de cambiar las voces para proteger el trabajo de la producción original.

No obstante, las películas redobladas hasta ahora han llegado a tal punto debido a tres razones principales: conflictos legales de derechos de autor, pérdida o deterioro del audio original, o para homogenizar acentos.

Algunos de estos casos se han dado especialmente con clásicos de Disney, siendo algunos de ellos filmes como:

La Cenicienta: Redoblada en 1997. La inolvidable voz de Evangelina Elizondo fue reemplazada por la de Natalia Sosa.

Redoblada en 1997. La inolvidable voz de Evangelina Elizondo fue reemplazada por la de Natalia Sosa. La Dama y el Vagabundo: Redoblada en 1997. Se eliminaron las voces icónicas de Diana Santos y Teresita Escobar.

Redoblada en 1997. Se eliminaron las voces icónicas de Diana Santos y Teresita Escobar. Blancanieves y los siete enanos: Este clásico de Disney tiene tres doblajes en español latino. El original de 1938 realizado en Estados Unidos, el segundo grabado en México en 1964 con la actriz Amparo Garrido (el más famoso), y un tercero hecho en 2001, debido a que Garrido inició un proceso por regalías, similar al de Elizondo.

Este clásico de Disney tiene tres doblajes en español latino. El original de 1938 realizado en Estados Unidos, el segundo grabado en México en 1964 con la actriz Amparo Garrido (el más famoso), y un tercero hecho en 2001, debido a que Garrido inició un proceso por regalías, similar al de Elizondo. La Bella Durmiente: Por cuestiones legales, en 2001 se sustituye el doblaje mexicano de 1959 dirigido por Edmundo Santos, por un nuevo doblaje mexicano dirigido por Eduardo Giaccardi.

A esta lista, se suman también —producciones ajenas a Disney— El Reino de los Gatos y El Castillo Vagabundo de Studio Ghibli, películas que tuvieron un redoblaje para su distribución en plataformas de streaming y formatos caseros, con el objetivo de eliminar modismos sumamente locales que no funcionaran en otros países.

¿Wildwood también podría tener un redoblaje si se alcanza el objetivo de firmas?

En el caso específico de la estrategia de star talents que, contrario a generar la atracción del público se convierte en una situación de emergencia debido a un “desempeño deficiente” y fuertes críticas, existen pocas películas que han logrado regrabar el doblaje para el estreno o para los formatos en servicios de streaming.

Uno de ellos fue Space Jam: Una Nueva Era (2001) en España, en el que la celebridad Lola Índigo fue seleccionada para dar su voz a Lola Bunny. Sin embargo, el lanzamiento de los primeros tráilers y el estreno en cines tuvo por resultado una ola de críticas al trabajo de la cantante que Warner Bros. decidió realizar la regrabación del personaje para el lanzamiento de la película en HBO Max.

@soymanuelnova Parte dos de la entrevista con Angelica Villa la directora de doblaje de Wildwood, iré subiendo cada parte para que puedan ver los momentos más interesantes pero den la oportunidad de escucharla y entiendan las grandes problemáticas que hay en el doblaje y que todos los comentarios son recibidos si vienen con respeto. ♬ sonido original - Manuel Nova | Cine

Por lo tanto, alcanzar el objetivo de firmas que solicitan el redoblaje de Wildwood: El Bosque Salvaje no necesariamente significa que la regrabación se realizará, aún menos durante su proyección en cines. La decisión final no recae en el público, sino en la distribuidora Imagem Films MX.

La directora del doblaje de Wildwood Angélica Villa, por su parte, explicó el proceso que realiza en las producciones a su cargo y confirmó que “no tuvo injerencia” en la selección de los star talents para la película, a quienes conoció el primer día de grabación.

El rechazo a la estrategia de star talents llega también a ‘Yo soy Rocky’

Sumándose a la polémica del doblaje de Wildwood en México, otro caso ha comenzado a tomar fuerza en redes sociales: Yo soy Rocky, el drama biográfico que narrará la vida del actor Sylvester Stallone y cuya voz en doblaje latino será interpretada por el creador de contenido Tomás Galván, mejor conocido como Imitandup.

"DAME UN PEDAZO DE ESE CHOCOLATE 🗣️🗣️🔥🔥🔥" https://t.co/GiLUhtzFs6 — LastName (@dwdrooster) November 3, 2026

Los primeros clips de la película ya han dado de que hablar en redes sociales, pues internautas han señalado que el imitador de voces suena “demasiado forzado” al realizar la voz de Stallone, mientras que algunos sectores defienden la elección del influencer por su versatilidad. A su vez, señalaron que Galván ya ha realizado trabajos de doblaje que han sido bien recibidos entre el público.

No obstante, la discusión en redes sociales profundiza más allá de la elección de un star talent “bueno o deficiente” para una película de gran interés, centrándose en una posible “decadencia del doblaje mexicano” que años atrás solía ser mundialmente aclamado, debido a que los papeles protagonistas son otorgados a celebridades sin trayectoria en esta rama de la actuación.