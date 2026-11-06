Captan luces en el cielo de CDMX: ¿Qué se sabe de los supuestos Ovnis vistos recientemente?

Luces en Ciudad de México Usuarios se sorprendieron ante los destellos que se aparecieron durante el cielo nocturno este jueves 6 de noviembre. .

La noche de este jueves 5 de noviembre, múltiples usuarios en redes sociales reportaron haber visto luces en el cielo, lo que algunos aseguraron que se trataba de objetos voladores no identificados (Ovnis). Estos destellos se volvieron rápidamente tema de conversación entre internautas, particularmente entre las personas entusiastas de este tipo de fenómenos poco habituales.

Captan luces en el cielo de CDMX este jueves 5 de noviembre

Por medio de sus redes sociales, varias personas publicaron que fueron testigos de luces en el cielo nocturno de la capital del país. En las imágenes captadas por dispositivos móviles, se alcanza a apreciar destellos que tienen una forma de línea descendente en colores, mientras que otra parece con amarillo fluorescente y pareciera un triángulo.

Estas imágenes fueron captadas a las afueras del centro comercial Gran Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la CDMX. Incluso, se alcanza a ver aviones que pasan cerca de estos destellos y que hay otras personas grabando y observando este fenómeno.

Luces en el cielo en CDMX, ¿qué es esto? 👽🌌 #lucesenelcielo #cdmx #luces https://t.co/8zV5qCIbou — Vegaa (@emvgao) November 6, 2026

Rápidamente, la conversación comenzó a girar en torno a supuestos Ovnis, aunque este no sería el caso, ya que no se percibe que sean objetos sólidos y voladores en el aire, sino destellos de luz que asombraron a las personas que las captaron. Quienes gustan de las teorías de conspiración comenzaron a hablar de supuesta “evidencia” de un fenómeno alienígena e incluso sobre si está relacionado con los “kits de emergencia” que diferentes países han comenzado a difundir sobre su población.

¿Qué se sabe de las luces que se vieron en CDMX?

La aparición de luces extrañas en el cielo durante la noche suele despertar curiosidad y, en ocasiones, preocupación entre quienes las observan. Sin embargo, aunque algunas pueden parecer objetos desconocidos o fenómenos fuera de lo común, existen diversas explicaciones para este tipo de avistamientos. Aunque no ha sido confirmado por ninguna institución oficial, las causas más frecuentes se encuentran el paso de satélites artificiales, meteoros, basura espacial, aviones, drones y fenómenos atmosféricos que pueden producir destellos o reflejos luminosos a causa también de la contaminación.

Algunas personas también han señalado que podría tratarse de pilares de luz, un efecto de columnas verticales que aparece cuando la luz artificial de la ciudad tiene un reflejo con elementos atmosféricos.

Por lo tanto, es muy poco probable que lo visto la noche de ayer al sur de la Ciudad de México se trate de algún fenómeno interplanetario o extraterrestre