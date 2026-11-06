Exatlón México 2026 ¿Quién gana La Supervivencia hoy 6 de noviembre? (Exatlón México)

Después de una semana llena de emociones y conflictos, los atletas se enfrentarán en los duelos por Las Supervivencias para salvar a sus compañeras, quienes están en peligro de ser eliminadas. Durante la competencia del día de hoy, los Rojos tendrán que afrontarse a la pérdida de Zudikey, quien dejó Exatlón debido a que su lesión no mejoró.

Aquí te contamos quién gana La Supervivencia II y III de este viernes 6 de noviembre en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy en Exatlón México?

Nuevamente los Rojos son los favoritos para ganar La Supervivencia, aunque conforme a los resultados de las semanas pasadas, podría pasar que los Rojos ganen La Supervivencia II y los Azules se lleven al menos La Supervivencia III.

Al inicio de esta semana se esperaba que los Azules hicieran una remontada que cambiara el rumbo que ha tomado Exatlón México. No obstante, siguen sin recuperarse de la mala racha que los ha perseguido desde hace semanas, ya que ayer volvieron a perder La Villa 360.

Por otro lado, los Rojos, pese a sus conflictos internos, han conseguido seguir defendiendo las comodidades de La Villa 360, aunque la noche pasada recibieron la noticia de que su compañera Zudickey abandonaba la competencia a causa de su lesión.

El día de hoy ambos equipos buscarán conseguir La Supervivencia para salvar a sus integrantes de ser eliminadas el próximo domingo. Además, al perder en la Zona de Peligro, Ingrid es la primera confirmada para el Duelo de Eliminación, mientras que una integrante celeste se le unirá, ya que perdieron La Supervivencia I.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 6 de noviembre?

Los duelos por Las Supervivencias II y III de este viernes 6 de noviembre se podrán observar en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO; también se podrá ver en la página web de TV Azteca.

A su vez, los amantes de Exatlón México podrán disfrutarlo en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+, así como todos los detalles sobre la preparación y conflictos de los atletas.