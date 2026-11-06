Stranger Things anuncia ‘Other Worlds’, una nueva serie ambientada en 1955: ¿cuándo se estrena y de qué tratará?

Netflix lanza primer anuncio promocional de 'Other Worlds' El fenómeno de Nteflix que marcó las pautas de las series en streaming volverá con ‘Other Worlds: A Stranger Things Adventure’.

La historia del misterioso Upside Down no terminó con las aventuras de la party original que se despidió de su audiencia casi un año atrás, ya que Netflix ha anunciado una nueva serie de Stranger Things que retrocederá en el tiempo y espacio con un elenco completamente nuevo.

Bajo el título Other Worlds: A Stranger Things Adventure (Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things), los creadores del mayor éxito de Netflix vuelven para seguir explorando el universo del revés que nos presentaron diez años atrás, un inesperado anuncio que llega en el marco del “Día de Stranger Things”; esta celebración geek anual conmemora la desaparición de Will Byers en la primera temporada de la serie original: el 6 de noviembre de 1983.

¿Qué se sabe de Other Worlds: A Stranger Things Adventure? La precuela viajará a Nevada

En esta fecha especial para los seguidores y seguidoras de la popular Stranger Things, Netflix sorprendió al público lanzando el primer avance promocional de Other Worlds, la nueva serie de los hermanos Matt y Ross Duffer, quienes serán productores ejecutivos bajo su sello Upside Down Pictures, y creadores conjuntos del nuevo proyecto junto a Kate Trefry, guionista de Stranger Things y de The First Shadow.

A pesar de que los detalles son escasos, los Duffer adelantaron a Variety que este spin-off estará centrado en los eventos previos a que Henry Creel se expusiera a la sustancia del Mundo del Revés que le otorgó sus poderes en la serie original. Confirmando su etiqueta de precuela, el avance también revela el año y lugar en el que se desarrollarán los acontecimientos: 1955 en Marion, Nevada.

Before Hawkins, there was Marion. Other Worlds: A Stranger Things Adventure. A new series only on Netflix. 2028. https://t.co/NvISItwYAF — Netflix (@netflix) November 6, 2026

“Llevamos años soñando con ‘Other Worlds: A Stranger Things Adventure’, y verla convertida en realidad es surrealista y emocionante”, expresaron los hermanos Duffer, anunciando también que Trefry será la showrunner de la serie, mientras que el cineasta Joe Wright dirigirá los tres primeros episodios, reconocido por filmes como Anna Karenina y Orgullo y Prejuicio.

Entre los productores ejecutivos, también figuran los nombres de Shawn Levy (de 21 Laps), Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling y Pavlina Hatoupis.

La serie se rodará en Nuevo México y, aunque todavía no existen detalles sobre el elenco que encabezará la nueva aventura ni la trama específica del proyecto, los Duffer adelantaron que se tratará de una serie “emocionante y novedosa, con un nuevo escenario, nuevos héroes y villanos, y… bueno, no podemos decir nada más. Mientras tanto, ¡cuidado con el cielo, frikis!”

¿Cuándo se estrenará Other Worlds: A Stranger Things Adventure?

La triste noticia para el público fanático de la icónica serie de Netflix es que su nuevo proyecto llegará a la plataforma de streaming hasta el 2028, aunque no se especificó la fecha exacta o el mes de estreno para dicho año.

“Hemos disfrutado al máximo volviendo a todo el horror, la maravilla y el misterio de la serie original, a la vez que contamos una historia completamente nueva, una que esperamos que les sorprenda y les rompa el corazón una vez más”, comentó la showrunner de esta nueva serie, Kate Trefy, lo que encendió las especulaciones sobre una expansión del oscuro Upside Down que fue centro de las problemáticas en la serie original.

Hasta el momento, se desconoce el elenco protagonista de Other Worlds, pero una cosa es segura: Stranger Things apuesta por mantener su dominio entre las series más exitosas presentando nuevos mundos y más acción sobrenatural.