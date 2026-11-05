¿Cuándo se estrena ‘Las Guerrera K-Pop 2’ y qué avances se han presentado?

K-Pop Demon Hunters 2: novedades de la película

El fenómeno de Las Guerreras K-Pop (KPop Demon Hunters) continuará con una segunda película. Netflix y Sony Pictures Animation confirmaron oficialmente la producción de una secuela que retomará el universo de HUNTR/X, el grupo musical integrado por Rumi, Mira y Zoey. Después de convertirse en la película más vista en la historia de Netflix, la producción animada consiguió asegurar una continuación que volverá a contar con Maggie Kang y Chris Appelhans, responsables de dirigir y escribir la primera entrega.

Aunque los primeros reportes apuntaban a un estreno en 2029, representantes de Sony Pictures Animation advirtieron que ese calendario podría resultar demasiado ajustado. Además, Netflix reveló un cambio importante en su estrategia de distribución: la segunda película tendrá un estreno cinematográfico de gran alcance antes de incorporarse al catálogo de streaming.

¿Cuándo se estrena Las Guerreras K-Pop 2 en Netflix?

Los primeros reportes sobre la continuación, difundidos en noviembre de 2025, señalaron que Netflix y Sony Pictures Animation buscaban lanzar la película durante 2029. Sin embargo, en febrero de 2026, Kristine Belson y Damien de Froberville, responsables de Sony Pictures Animation, advirtieron que completar la producción para ese año sería complicado.

La realización de una película animada de estas características requiere varias etapas de desarrollo, desde la escritura del guion y el diseño de personajes hasta la animación, grabación de voces, composición musical y posproducción.

La información disponible puede resumirse de la siguiente manera:

Año inicialmente previsto: 2029, según reportes periodísticos.

2029, según reportes periodísticos. Posible retraso: hasta 2030 o después, sin fecha confirmada.

hasta 2030 o después, sin fecha confirmada. Productoras: Netflix y Sony Pictures Animation.

Netflix y Sony Pictures Animation. Directores: Maggie Kang y Chris Appelhans.

Maggie Kang y Chris Appelhans. Distribución: estreno amplio en cines antes de llegar a Netflix.

¿Qué avances se han presentado de Las Guerreras K-Pop 2?

Aunque todavía no existe un tráiler oficial ni se ha revelado la historia completa, Netflix y Sony Pictures Animation han compartido información sobre el desarrollo de la secuela. El avance más importante llegó el 12 de marzo de 2026, cuando Netflix confirmó que Maggie Kang y Chris Appelhans regresarían como directores y guionistas.

La compañía también anunció un acuerdo exclusivo de varios años con ambos cineastas para desarrollar nuevos proyectos animados. Durante la presentación, Kang expresó su interés por continuar explorando la cultura coreana y ampliar el universo narrativo de las protagonistas.

Por su parte, Appelhans explicó que el equipo creativo buscará desarrollar nuevos desafíos para los personajes y continuar experimentando con la combinación de música, animación e historia. Entre los principales avances conocidos destacan:

Continuidad creativa: los directores originales volverán a encabezar el proyecto.

los directores originales volverán a encabezar el proyecto. Expansión del universo: la secuela buscará desarrollar nuevos aspectos del mundo de las cazadoras de demonios.

la secuela buscará desarrollar nuevos aspectos del mundo de las cazadoras de demonios. Más historias personales: la productora Michelle Wong manifestó interés en explorar el pasado de Mira y Zoey.

la productora Michelle Wong manifestó interés en explorar el pasado de Mira y Zoey. Nuevos géneros musicales: Maggie Kang mencionó la posibilidad de incorporar influencias del heavy metal y el trot coreano.

Maggie Kang mencionó la posibilidad de incorporar influencias del heavy metal y el trot coreano. Estreno cinematográfico: Netflix planea una distribución más amplia en salas de cine.

Netflix planea una distribución más amplia en salas de cine. Historia y personajes: todavía no se han confirmado nuevos villanos, canciones ni incorporaciones al elenco.

Las declaraciones sobre Mira, Zoey y los posibles géneros musicales representan ideas creativas que podrían incorporarse a la película, pero no constituyen detalles definitivos del argumento. Por ahora, tampoco se ha presentado un adelanto audiovisual oficial de la segunda entrega.

Las Guerreras K-Pop 2 llegará primero a los cines: ¿qué anunció Netflix?

Uno de los anuncios más importantes ocurrió durante octubre de 2026, cuando Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, adelantó que la secuela tendrá una distribución cinematográfica de gran alcance. Durante la conferencia Bloomberg Screentime, celebrada en Los Ángeles, el ejecutivo explicó que la compañía contempla llevar la película a salas de cine antes de estrenarla en su plataforma.

La decisión representa un cambio respecto a la primera entrega, que debutó directamente en Netflix el 20 de junio de 2025. Posteriormente, el servicio organizó funciones especiales en las que los espectadores podían cantar las canciones de la película, conocidas como sing-along. La respuesta del público demostró que la franquicia también tenía potencial comercial en las salas de cine.

La decisión está relacionada con el éxito comercial y cultural de la primera película, que superó los 500 millones de reproducciones globales en la plataforma. Su banda sonora también alcanzó importantes posiciones en las listas musicales internacionales, particularmente con la canción Golden, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X.