¿De qué murió Richard Lloyd? La causa de muerte del legendario guitarrista de Television

El guitarrista y miembro fundador de la influyente banda neoyorquina Television, Richard Lloyd, falleció a los 75 años en su domicilio ubicado en Chattanooga, Tennessee.

La noticia de su deceso fue dada a conocer por sus familiares y por los propios integrantes de la agrupación.

¿De qué falleció Richard Lloyd?

Richard Lloyd había sido diagnosticado con cáncer de vías biliares desde marzo de 2026, padecimiento que enfrentó en los últimos meses y que finalmente causó su fallecimiento.

¿Cómo dio a conocer la noticia su familia?

La familia de Lloyd confirmó el deceso mediante un comunicado compartido con la revista Rolling Stone, en el que detallaron que el músico pasó sus últimos momentos en paz, acompañado por su esposa Sheila y su perro Willie Mays.

Su partida ocurre tiempo después del fallecimiento de Tom Verlaine, vocalista y líder de Television, quien murió en 2023. Juntos formaron la dupla de guitarras que definió el sonido distintivo del art-rock y el protopunk en la escena de Nueva York durante la década de los 70.

¿Quién era Richard Lloyd y cuál fue su trayectoria?

Nacido en Pittsburgh el 25 de octubre de 1951, Lloyd se mudó a Nueva York para estudiar la secundaria. Fue durante esa época cuando comenzó a perfeccionar su técnica en la guitarra con la guía de su amigo Velvet Turner, quien afirmaba haber sido protegido de Jimi Hendrix.

Su pasión por el instrumento era tal que con frecuencia dejaba de lado las clases escolares para dedicarse de lleno a la música.

En 1973 se integró a Television, alineación formada ese mismo año junto a Tom Verlaine, Richard Hell y Billy Ficca. Asumiendo el rol de segundo guitarrista, Lloyd aportó solos limpios y arreglos melódicos que sirvieron de pilar para construir el legado sonoro de la banda neoyorquina.