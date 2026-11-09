¿Habrá Megapuente escolar por Buen Fin? Estos son los días de descanso oficiales de la SEP (Pexels)

Noviembre contará con un segundo megapuente para los estudiantes de nivel básico, quienes disfrutarán de un descanso de cuatro días continuos para el fin de semana.

Coincidirá con las jornadas de promociones del Buen Fin y con la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene estipulada la suspensión de labores en todas las escuelas del país.

¿Cuándo inicia el segundo megapuente de noviembre?

De acuerdo con el calendario lectivo de la SEP, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria suspensión de clases desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de noviembre.

La suspensión comenzará el viernes 13 debido al registro de calificaciones por parte de los docentes.

¿El suspensión de clases se otorga por el Buen Fin?

Aunque las fechas coinciden con las actividades comerciales del Buen Fin, el descanso obligatorio responde formalmente a la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Si bien se celebra el 20 de noviembre, la legislación laboral y educativa establece el traslado del día de asueto al tercer lunes del mes.

Por esta razón, el descanso formal se recorrió al lunes 16 de noviembre.

¿Habrá otra suspensión de clases en noviembre?

La SEP tiene programada una suspensión adicional de actividades escolares a finales del mes debido a la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Como marca la costumbre el último viernes de cada mes, los estudiantes no asistirán a clases el viernes 27 de noviembre de 2026.

Cabe precisar que las suspensiones de clases del 13 y 27 de noviembre aplican exclusivamente para los alumnos, por lo que el personal docente y directivo deberá acudir a los planteles a cumplir con sus jornadas laborales.