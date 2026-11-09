Desde viajar en avión hasta electricidad: estos son los productos y servicios que más subieron de precio por inflación en octubre (Pexels)

La inflación general en México registró un aumento del 3.75% anual durante el mes de octubre de 2026, de acuerdo con los datos informados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con este resultado, el indicador hila tres meses consecutivos al alza tras el 3.45% reportado en septiembre.

¿Cómo se comportaron los componentes de la inflación?

El informe detalla que el índice de precios subyacente incrementó a una tasa anual de 3.80% (y 0.34% a tasa mensual), donde las mercancías subieron 0.22% y los servicios un 0.44%.

Por su parte, el componente no subyacente escaló de manera más notable para pasar de 2.45% a 3.59% en su comparación anual, presionado fuertemente por el fin de los subsidios a las tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país.

Durante el décimo mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se colocó en 147.026 puntos, lo que representó un avance mensual del 0.65%, por encima del 0.36% registrado en el mismo mes de 2025.

¿Qué productos y servicios encabezaron las alzas de precio?

A pesar del comportamiento general de la economía, diversos productos genéricos y servicios específicos resintieron incrementos considerables durante el periodo:

Tomate verde: 35.58%

35.58% Transporte aéreo: 26.36%

26.36% Calabacita: 23.22%

23.22% Electricidad: 18.51%

18.51% Servicios profesionales: 9.88%

9.88% Jitomate: 9.68%

9.68% Servicios turísticos en paquete: 8.72%

8.72% Gas doméstico LP: 3.67%

3.67% Huevo: 2.16%

2.16% Vivienda propia: 0.26%

Con estas variaciones, el subíndice de frutas y verduras experimentó un repunte del 2.35%, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron un 2.13% a tasa mensual.