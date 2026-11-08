Vadhir Derbez obtiene suspensión de amparo que frena su orden de aprehensión por presunta agresión sexual (Cuartoscuro)

Vadhir Derbez presenta una suspensión de amparo que frena temporalmente la orden de aprehensión emitida en su contra por una presunta agresión sexual durante las grabaciones de un video musical en la alcaldía Coyoacán.

Sin embargo, la medida no busca cancelar la investigación ni darla por concluida por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya que este recurso solo le permite enfrentar el procedimiento en libertad, siempre que atienda los requerimientos judiciales y comparezca ante el juez.

La Fiscalía realizó siete intentos de citación en seis domicilios distintos para poder localizar y notificar personalmente al actor, pero no se concretó ninguna de las diligencias.

Cabe destacar que aunque la defensa manifestó su disposición para colaborar con las autoridades, la falta de comparecencia ha impedido establecer formalmente la fecha de la audiencia inicial.

La suspensión de amparo también establece que, si Derbez recibe una notificación judicial y no acude sin causa justificada, el juzgado puede revocar la protección y permitir que se ejecute la orden de aprehensión.

¿Cómo inició la investigación y qué acciones tomó la defensa?

La investigación tuvo su comienzo desde el 2 de abril de 2026, tras la presentación de la denuncia de una modelo de 19 años ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, por hechos ocurridos durante la grabación de un video musical cuya sede para grabar fue la alcaldía Coyoacán.

Si bien la representación legal del actor rechazó las acusaciones calificándolas como un montaje, aseguró además contar con testimonios y pruebas periciales para desvirtuar la acusación.

Ante esto, los abogados de Derbez levantaron una denuncia por presunta tentativa de extorsión al señalar que existieron exigencias económicas por 350 mil dólares para evitar la difusión del caso.

¿Qué irregularidades e investigaciones paralelas enfrenta el caso?

El caso también derivó en una investigación interna dentro de la Fiscalía capitalina. La agente del Ministerio Público Carla Rodríguez Saldaña fue separada de sus funciones en el área de Delitos Sexuales por presuntamente filtrar información confidencial de la carpeta.

La Unidad de Asuntos Internos investigó si la exfuncionaria entregó o vendió documentos reservados. La defensa del actor señaló estas irregularidades como posibles violaciones al debido proceso.

Por otra parte, la FGJCDMX aclaró que la investigación relacionada con los hechos de Coyoacán es independiente de otros señalamientos que se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la autoridad capitalina, las gestiones realizadas por un despacho particular ante instancias federales corresponden a una denunciante distinta y no forman parte de la carpeta que originó la orden de aprehensión suspendida.

¿Cuál es el siguiente paso en la situación jurídica del actor?

El siguiente paso será la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público expondrá ante el juez de control los hechos que atribuye al actor y solicitará su vinculación a proceso.

Debido a la suspensión de amparo, la Fiscalía no puede ejecutar la detención antes de que comparezca. Durante esa diligencia, las partes podrán debatir la imposición de medidas cautelares distintas a la prisión, como la entrega del pasaporte o la prohibición de acercarse a la presunta víctima.