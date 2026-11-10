Detienen a Pedro Hernández Calderón, exjugador del Atlas, por contrabando de relojes “piratas”

Pedro Hernández Calderón detenido en Estados Unidos. El exjugador de Atlas fue detenido por la venta y tráfico de relojes falsificados en Estados Unidos. (@USAO_SDTX/X)

El exfutbolista mexicano, Pedro Hernández Calderón, quien tuvo paso bajo los tres palos como portero del Atlas, Santos Laguna y Necaxa; fue detenido en Estados Unidos por su presunta participación en una operación internacional de tráfico de relojes de lujo falsificados, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos este 10 de noviembre.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas ha comunicado a su vez que el exportero permanece en custodia, esto mientras continúan los procedimientos penales en su contra.

¿Por qué detuvieron a Pedro Hernández Calderón, exjugador del Atlas?

Pedro Hernández Calderón presuntamente operaba una empresa de importación y exportación que recibía relojes de lujo falsificados en Laredo, Texas.

La investigaciones comenzaron el pasado 5 de octubre, cuando agentes de seguridad incautaron cuatro relojes falsificados en Anchorage, Alaska, que tenían como destino un almacén ubicado en Laredo. Tras el aseguramiento, las autoridades de Alaska colaboraron con las corporaciones de seguridad del sur de Texas para identificar a los presuntos responsables de la operación.

Durante las investigaciones, los agentes localizaron fotografías, comunicaciones y registros de envíos que, de acuerdo con la acusación, documentaban el movimiento de mercancía falsificada. La Fiscalía estadounidense señaló que los envíos identificados entre junio de 2025 y octubre de 2026 habrían alcanzado un valor minorista estimado de 5.4 millones de dólares.

¿Quién es Pedro Hernández Calderón y en qué equipos jugó?

Pedro Hernández Calderón, nacido el 21 de junio de 1981 en Guadalajara, Jalisco, durante su trayectoria profesional se desempeñó como guardameta y formó parte de distintos equipos de la Primera División y las categorías de ascenso del futbol mexicano, entre los que destacan Atlas, Santos Laguna y Necaxa.

Estos son los equipos en los que desarrolló su carrera profesional:

Atlas: Club en el que desarrolló una parte importante de su trayectoria profesional.

Club en el que desarrolló una parte importante de su trayectoria profesional. Santos Laguna: Formó parte del conjunto de Torreón durante su carrera como guardameta.

Formó parte del conjunto de Torreón durante su carrera como guardameta. Necaxa: Defendió los colores del equipo de Aguascalientes.

Defendió los colores del equipo de Aguascalientes. Jaguares de Tapachula: Equipo chiapaneco con el que tuvo participación en las categorías de ascenso del futbol mexicano.

Equipo chiapaneco con el que tuvo participación en las categorías de ascenso del futbol mexicano. Delfines de Coatzacoalcos: Equipo con el que tuvo actividad en la antigua Primera A.

Equipo con el que tuvo actividad en la antigua Primera A. Irapuato: Uno de los últimos clubes de su trayectoria profesional.

En Atlas fue en donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria como futbolista, incluso retirándose en la misma institución, luego de terminar un préstamo con el Irapuato en 2012, el cual marcó el final de su actividad en las canchas.