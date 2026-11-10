Preventa para Supernova: Eclipse ¿Cuándo se podrán comprar los boletos para el evento en Arena CDMX?

Supernova: Eclipse ¿Cuándo se podrán comprar los boletos para el evento en Arena CDMX? (X: @supernovaboxing)

Supernova Strikers: Eclipse está de vuelta. El espectáculo de boxeo amateur que sube al cuadrilátero a creadores de contenido, influencers y celebridades confirmó su tercera edición para el próximo año.

Tras el éxito de la segunda entrega, en la que Flor Vigna salió victoriosa de su pelea contra Alana Flores, la organización reveló los detalles sobre la sede y el inicio de la venta de boletos.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo Supernova: Eclipse 2027?

La tercera edición del torneo se realizará el domingo 30 de mayo de 2027. La sede oficial para este evento será nuevamente la Arena CDMX, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, recinto que albergó la edición previa de Supernova Strikes: Génesis 2026.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos y cómo registrarse?

La preventa de las entradas para Supernova: Eclipse se gestionará a través de la plataforma de Superboletos, iniciando formalmente el próximo 13 de noviembre de 2026.

Para acceder a las primeras posiciones de la fila virtual, los interesados deben realizar un registro previo en el sitio oficial de Supernova Boxing.

Hasta el momento solo se ha anunciado esta fecha de venta, por lo que se desconoce si habrá alguna Venta Fans o fase especial previa.

¿Estás listo? 🥊 13 de noviembre: Inicio de preventa de boletos para Supernova: Eclipse 🌗 🫡 Regístrate aquí para ser de los primeros: https://t.co/JpMnvnmVMH #SupernovaEclipse https://t.co/6gnXNukPzf — Supernova: Eclipse (@supernovaboxing) November 10, 2026

¿Cuál es el costo estimado de las entradas?

La organización aún no revela la lista de precios oficiales para esta edición. Sin embargo, tomando como referencia los costos de Supernova Strikes: Génesis 2026, donde las entradas oscilaron entre los 753 y los 10 mil 968 pesos, se prevé que el rango de precios para este evento llegue a ser similar.