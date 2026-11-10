Navidad y Día de Reyes 2026: estos son los regalos más deseados

¿Cuáles son los regalos más populares para Navidad 2026? La Crónica

La temporada navideña está cada vez más cerca y, con ella, comienza una de las etapas de mayor consumo del año. Desde los adornos para transformar el hogar hasta los juguetes que aparecerán debajo del árbol y los productos para preparar la cena familiar, millones de personas comienzan a organizar sus compras para Navidad y Día de Reyes.

Adelantarse puede ser una buena estrategia para evitar las compras de última hora, comparar opciones y encontrar los regalos que más ilusión generan entre chicos y grandes. Pero ¿qué es lo que más buscan los consumidores durante estas fechas y cuáles son los productos que conviene tener en el radar?

De acuerdo con información compartida por Walmart, existen diferentes categorías que concentran el interés de los compradores durante las celebraciones de diciembre y enero.

Navidad 2026: ¿qué productos son los más deseados?

La Navidad es una de las fechas con mayor intención de compra en México. Según un sondeo de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), casi ocho de cada 10 consumidores planean realizar compras para esta celebración.

Las preferencias se distribuyen entre la decoración del hogar, los regalos y todo lo necesario para organizar las reuniones familiares.

Estos son algunos de los productos que destacan:

1. Decoración navideña para el hogar y jardín

Los adornos son protagonistas de la temporada. Para exteriores, las figuras iluminadas de renos y muñecos de nieve ayudan a crear ambientes festivos, mientras que en interiores destacan las coronas, los tapetes, las almohadas y los cojines con motivos navideños.

Adornos navideños mexicanos Adornos navideños mexicanos (La Crónica de Hoy)

2. Juguetes para niñas y niños

Los juguetes siguen siendo una de las principales opciones para regalar en Navidad. Entre las alternativas están los juegos de mesa como Monopoly y Pictionary, videojuegos, bicicletas, patinetes y patinetas, además de artículos clásicos y novedades disponibles en Juguetilandia.

3. Productos para la cena navideña

La preparación de la cena también impulsa las compras de fin de año. El pavo, la pierna, el lomo y el bacalao figuran entre los ingredientes tradicionales, junto con los productos para preparar espagueti, ensaladas y postres.

A esto se suman platos, vasos, cubiertos, servilletas y copas con diseños navideños para complementar la presentación de la mesa.

4. Árboles de Navidad, esferas y luces

Natural o artificial, grande o pequeño, el árbol continúa siendo uno de los elementos centrales de la decoración. Las esferas y las series de luces completan los adornos indispensables para darle ambiente navideño a cualquier espacio.

Árbol de Navidad

5. Bebidas para brindar

Los jugos, refrescos y diferentes bebidas para acompañar la cena también forman parte de las compras de temporada. La elección dependerá del menú y de las preferencias de cada familia.

Día de Reyes 2027: estos son los regalos que destacan

Después de Navidad, el calendario de celebraciones continúa con el Día de Reyes, una fecha especialmente importante para las familias con niñas y niños.

La AMVO señala que 65% de los consumidores planea realizar compras para esta celebración, en la que los juguetes y la tradicional Rosca de Reyes ocupan un lugar especial.

Entre los productos que destacan se encuentran:

1. Juguetes clásicos

Muñecos de acción, figuras, muñecas, bicicletas, patines y juguetes para bebés son algunas de las alternativas para sorprender a los más pequeños.

Profeco orienta a los Reyes Magos para elegir juguetes adecuados este 6 de enero

2. Sets de construcción

Los bloques y juegos para armar continúan entre las opciones atractivas. Marcas como LEGO, Playmobil y Mega Bloks ofrecen alternativas para construir animales, vehículos y personajes.

3. Juguetes coleccionables

Las Barbies, figuras de anime, autos a escala y artículos retro como Furby y Tamagotchi pueden convertirse en regalos especiales para quienes disfrutan coleccionar.

4. Rosca de Reyes

Este pan tradicional es uno de los productos indispensables para compartir en familia el 6 de enero. Walmart contempla distintas opciones disponibles en sus tiendas físicas y en línea.

Rosca de Reyes Rosca de Reyes (La Crónica de Hoy)

5. Juegos de mesa

UNO, Jenga y ¡Basta! son alternativas que, además de funcionar como regalos, permiten reunir a la familia alrededor de una actividad compartida.

¿Dónde comprar los regalos de Navidad y Día de Reyes?

Walmart ofrece diferentes alternativas para adelantar las compras de temporada, tanto en sus tiendas físicas como a través de su plataforma en línea.

La variedad de productos incluye decoración, árboles navideños, juguetes, artículos para la cena y opciones para celebrar el Día de Reyes.

La recomendación es organizar las compras con anticipación, establecer un presupuesto y priorizar los artículos que se necesitan. De esta manera, será más sencillo evitar gastos imprevistos y encontrar los regalos adecuados para cada integrante de la familia.