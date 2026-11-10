Navidad y Día de Reyes 2026: estos son los regalos más deseados

La temporada navideña está cada vez más cerca y, con ella, comienza una de las etapas de mayor consumo del año. Desde los adornos para transformar el hogar hasta los juguetes que aparecerán debajo del árbol y los productos para preparar la cena familiar, millones de personas comienzan a organizar sus compras para Navidad y Día de Reyes.
Adelantarse puede ser una buena estrategia para evitar las compras de última hora, comparar opciones y encontrar los regalos que más ilusión generan entre chicos y grandes. Pero ¿qué es lo que más buscan los consumidores durante estas fechas y cuáles son los productos que conviene tener en el radar?
De acuerdo con información compartida por Walmart, existen diferentes categorías que concentran el interés de los compradores durante las celebraciones de diciembre y enero.
Navidad 2026: ¿qué productos son los más deseados?
La Navidad es una de las fechas con mayor intención de compra en México. Según un sondeo de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), casi ocho de cada 10 consumidores planean realizar compras para esta celebración.
Las preferencias se distribuyen entre la decoración del hogar, los regalos y todo lo necesario para organizar las reuniones familiares.
Estos son algunos de los productos que destacan:
1. Decoración navideña para el hogar y jardín
Los adornos son protagonistas de la temporada. Para exteriores, las figuras iluminadas de renos y muñecos de nieve ayudan a crear ambientes festivos, mientras que en interiores destacan las coronas, los tapetes, las almohadas y los cojines con motivos navideños.
2. Juguetes para niñas y niños
Los juguetes siguen siendo una de las principales opciones para regalar en Navidad. Entre las alternativas están los juegos de mesa como Monopoly y Pictionary, videojuegos, bicicletas, patinetes y patinetas, además de artículos clásicos y novedades disponibles en Juguetilandia.
3. Productos para la cena navideña
La preparación de la cena también impulsa las compras de fin de año. El pavo, la pierna, el lomo y el bacalao figuran entre los ingredientes tradicionales, junto con los productos para preparar espagueti, ensaladas y postres.
A esto se suman platos, vasos, cubiertos, servilletas y copas con diseños navideños para complementar la presentación de la mesa.
4. Árboles de Navidad, esferas y luces
Natural o artificial, grande o pequeño, el árbol continúa siendo uno de los elementos centrales de la decoración. Las esferas y las series de luces completan los adornos indispensables para darle ambiente navideño a cualquier espacio.
5. Bebidas para brindar
Los jugos, refrescos y diferentes bebidas para acompañar la cena también forman parte de las compras de temporada. La elección dependerá del menú y de las preferencias de cada familia.
Día de Reyes 2027: estos son los regalos que destacan
Después de Navidad, el calendario de celebraciones continúa con el Día de Reyes, una fecha especialmente importante para las familias con niñas y niños.
La AMVO señala que 65% de los consumidores planea realizar compras para esta celebración, en la que los juguetes y la tradicional Rosca de Reyes ocupan un lugar especial.
Entre los productos que destacan se encuentran:
1. Juguetes clásicos
Muñecos de acción, figuras, muñecas, bicicletas, patines y juguetes para bebés son algunas de las alternativas para sorprender a los más pequeños.
2. Sets de construcción
Los bloques y juegos para armar continúan entre las opciones atractivas. Marcas como LEGO, Playmobil y Mega Bloks ofrecen alternativas para construir animales, vehículos y personajes.
3. Juguetes coleccionables
Las Barbies, figuras de anime, autos a escala y artículos retro como Furby y Tamagotchi pueden convertirse en regalos especiales para quienes disfrutan coleccionar.
4. Rosca de Reyes
Este pan tradicional es uno de los productos indispensables para compartir en familia el 6 de enero. Walmart contempla distintas opciones disponibles en sus tiendas físicas y en línea.
5. Juegos de mesa
UNO, Jenga y ¡Basta! son alternativas que, además de funcionar como regalos, permiten reunir a la familia alrededor de una actividad compartida.
¿Dónde comprar los regalos de Navidad y Día de Reyes?
Walmart ofrece diferentes alternativas para adelantar las compras de temporada, tanto en sus tiendas físicas como a través de su plataforma en línea.
La variedad de productos incluye decoración, árboles navideños, juguetes, artículos para la cena y opciones para celebrar el Día de Reyes.
La recomendación es organizar las compras con anticipación, establecer un presupuesto y priorizar los artículos que se necesitan. De esta manera, será más sencillo evitar gastos imprevistos y encontrar los regalos adecuados para cada integrante de la familia.