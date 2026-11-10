Exatlón México 2026 ¿Quién gana la Batalla Colosal, hoy 10 de noviembre? (Exatlón México)

Esta semana los hombres se encuentran en peligro de ser eliminados de Exatlón México, por lo que esta noche buscarán sumar méritos y tratarán de ganar la preciada Medalla Varonil. También los equipos llevarán al límite sus habilidades para llevarse el gran premio de hoy.

Mientras que los Azules quieren la revancha, los Rojos tienen el objetivo de seguir acumulando más victorias. Aquí te contamos quién gana la Batalla Colosal de este martes 10 de noviembre en Exatlón México 2026.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy en Exatlón México?

Los Rojos vuelven a posicionarse como los favoritos para ganar la Batalla Colosal de esta noche por sus continuas victorias ante los celestes que parecen no poder recuperarse. Asimismo, el favorito para llevarse la Medalla Varonil es Alexis del equipo Azul, quien ha conquistado las preseas de las dos semanas pasadas.

La competencia pasada, los Rojos defendieron La Villa 360 y los celestes regresaron a la Barraca Metálica, en donde discutieron los puntos débiles que los han hecho perder. Ahí, Leo quiso tomar el liderato del equipo y expresó que les hace falta disciplina, por lo que sugirió la implementación de castigos.

También la noche pasada en Exatlón México, ambos equipos recibieron nuevas integrantes. Los Azules le dieron la bienvenida a Marianela Rodríguez, mientras que a los Rojos se sumó la participación de Joana Vidal; ambas nuevas en la competencia.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 10 de noviembre?

La Batalla Colosal y la competencia por la Medalla Varonil de este martes 10 de noviembre se podrán observar en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO; también se podrá ver en la página web de TV Azteca.

A su vez, los amantes de Exatlón México podrán disfrutarlo en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+, así como todos los detalles sobre la preparación y conflictos de los atletas.