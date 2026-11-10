Pokémon GO rompe récords en CDMX: Área Silvestre agotó 24 mil entradas y reunió a más de 850 mil jugadores

La Ciudad de México se convirtió durante tres días en el escenario de uno de los eventos de videojuegos y entretenimiento móvil más importantes del continente. El debut de Área Silvestre de Pokémon GO en Latinoamérica no solo atrajo a miles de fanáticos, sino que también estableció cifras históricas para la franquicia en la región.

La celebración, realizada del 6 al 8 de noviembre de 2026, confirmó el enorme arraigo que tiene Pokémon GO entre los jugadores mexicanos y latinoamericanos, luego de registrar un lleno total con 24 mil entradas vendidas, incluyendo boletos adicionales que fueron liberados tras una demanda superior a la prevista.

Un fenómeno que convirtió a la CDMX en un enorme mapa de Pokémon GO

Lo que comenzó como un evento especial para la comunidad terminó transformándose en una auténtica invasión de entrenadores por toda la capital mexicana.

De acuerdo con las cifras oficiales, más de 850 mil entrenadores activos participaron de alguna manera en la experiencia a lo largo de la ciudad, una muestra del alcance que mantiene el videojuego desarrollado por Niantic incluso una década después de su lanzamiento global.

El entusiasmo de la comunidad quedó reflejado en datos impresionantes:

Las cifras récord que dejó Pokémon GO Área Silvestre

24 mil entradas agotadas

Más de 850 mil entrenadores activos

5.95 millones de kilómetros recorridos

Más de 10.6 millones de Pokémon capturados por asistentes con boleto

Más de 43 millones de Pokémon capturados por todos los jugadores activos en la CDMX

Estas estadísticas colocan al evento entre los más exitosos realizados por la franquicia fuera de Japón y consolidan a México como uno de los mercados más importantes para Pokémon GO en el mundo.

Duraludon, Dialga y Palkia fueron las grandes estrellas

Uno de los principales atractivos del encuentro fue la posibilidad de capturar y enfrentar criaturas especialmente populares entre la comunidad.

Los asistentes pudieron vivir experiencias centradas en los Pokémon de tipo Dragón y Acero, con encuentros especiales protagonizados por Duraludon Gigamax, Dialga Dinamax y Palkia Dinamax, tres de las criaturas más codiciadas por los jugadores competitivos.

Además, quienes participaron tuvieron acceso a elementos exclusivos, entre ellos las Safaribolas GO, mercancía conmemorativa y la posibilidad de capturar a Hawlucha, un Pokémon particularmente atractivo para entrenadores internacionales debido a su limitada disponibilidad geográfica.

La CDMX se llenó de experiencias temáticas para los fanáticos

Más allá de las capturas y los combates, el evento apostó por llevar la experiencia al mundo real mediante colaboraciones estratégicas con marcas reconocidas.

Empresas como Cinépolis, Liverpool y Turibus participaron con espacios temáticos, activaciones especiales y zonas fotográficas diseñadas para los seguidores de la franquicia.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cada noche cuando Duraludon Gigamax iluminó la fachada LED de la Torre BBVA, uno de los edificios más emblemáticos de la capital mexicana, gracias a una colaboración especial que se convirtió en uno de los mayores atractivos visuales del evento.

Creadores de contenido impulsaron el éxito del evento

La convocatoria también contó con la participación de más de 50 creadores de contenido especializados en Pokémon GO y videojuegos.

Entre los nombres más reconocidos destacaron Supersaiyachamp, Lalobri, Luis Velody y Soli Bolita, quienes compartieron actividades con la comunidad durante los tres días de celebración.

Los asistentes también tuvieron la oportunidad de convivir con personalidades como Swaggron333, Neludia, Keibron, Alex y Tely, Rochababyface, Niharra y Martoglade, fortaleciendo el vínculo entre creadores y jugadores.

Pokémon GO demuestra que sigue siendo un fenómeno de masas

A pesar de que el fenómeno global comenzó en 2016, los números registrados durante el Área Silvestre en la Ciudad de México muestran que Pokémon GO mantiene una comunidad sólida, activa y capaz de movilizar a cientos de miles de personas.

El éxito de la primera edición latinoamericana también podría abrir la puerta para que futuros eventos internacionales de la franquicia regresen a México, un país que volvió a demostrar su importancia dentro del ecosistema global del videojuego.

Con más de 43 millones de Pokémon capturados, casi 6 millones de kilómetros recorridos y una asistencia que superó ampliamente las expectativas, la edición 2026 de Área Silvestre Pokémon GO CDMX ya forma parte de la historia de los eventos gaming en América Latina.