¿Hay App de El Buen Fin 2026? Así puedes encontrar las mejores ofertas Con esta aplicaciones podrás encontrar las mejores ofertas de El Buen Fin (Especial)

Esta semana arranca El Buen Fin en México, del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026. En su dieciseisava edición, se espera que más de 200 mil comercios participen.

Con esta aplicación, podrás encontrar las mejores ofertas cercanas a ti.

El Buen Fin 2026: ¿Existe una aplicación para celulares?

De la mano de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO SERVYTUR), existe una aplicación que permite identificar ofertas y descuentos de El Buen Fin 2026.

Puedes encontrarla bajo el nombre Viernes Muy Mexicano, está disponible para dispositivos Android y iOS de manera gratuita en la Play Store y App Store.

El registro a la aplicación, te pedirá información como: RFC, número y correo electrónico vigente.

Viernes Muy Mexicano: ¿Cómo encontrar las ofertas de El Buen Fin?

Primero, deberás descargar la aplicación el alguno de tus dispositivos, una vez dentro, selecciona la opción de El Buen Fin. Ahí, podrás explorar las promociones y filtrar las por categoría, negocio o estado.

También encontrarás negocios cercanos a tu ubicación, además de guardar tus ofertas favoritas, lo que te permitirá organizar todas tus compras.

Asimismo, puedes armar una cuponera digital, con los establecimientos participantes, los cuales deberás mostrar en los comercios del 13 al 17 de noviembre de 2026.

Registro para comercios en la aplicación

Para hacer el registro de una empresa en la aplicación, tendrás que iniciar sesión o registrarte en Viernes Muy Mexicano, con tu RFC y número telefónico.

Cuando estés dentro, selecciona la opción de “Establecimiento” y haz clic en “Nuevo Establecimiento”, ahí deberás llenar los datos generales de la empresa y añadir la dirección en Google Maps.

Posteriormente, tendrás que dirigirte a la sección de “Promoción”, elige el comercio al que desees vincular la oferta, selecciona el símbolo “+” y completa los detalles del descuento, producto o promoción especial; cuando termines, presiona en “Guardar”.