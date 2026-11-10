Resultados Lotería Nacional 10 de noviembre 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4035

Sorteo Mayor 4035 de la Lotería Nacional Este martes 10 de noviembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Los números ganadores del Sorteo Mayor 4035 de la Lotería Nacional se dieron a conocer este martes 10 de noviembre, fecha en la que los niños gritones anunciaron los resultados, incluido el premio mayor.

La edición está dedicada a InnovaFest 2026, plataforma de articulación nacional orientada a fortalecer el ecosistema mexicano de innovación, ciencia, tecnología y emprendimiento.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4035 de la Lotería Nacional

La transmisión en vivo se realizó a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde se anunciaron los resultados conforme avance el sorteo. El premio mayor fue para la serie 11324.

La grabación permanece en línea para la consulta de los números ganadores anunciados por los niños gritones. A continuación, te presentamos los principales resultados y premios del Sorteo Mayor:

Resultados Sorteo Mayor Números ganadores Lotería Nacional 10 de noviembre

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4035?

El sorteo comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Mayor 4035?

Para esta edición, el Sorteo Mayor 4035 contempla una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos. El premio principal asciende a 21 millones de pesos para el billete completo, cantidad que se distribuye en tres series de siete millones de pesos cada una.

El programa incluye además 18 mil 760 premios y reintegros, una cifra que amplía las posibilidades de obtener una recompensa económica más allá del premio mayor.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4035?

Quienes participaron en el Sorteo Mayor 4035 pueden verificar sus billetes en los expendios autorizados de la Lotería Nacional, donde se encuentran disponibles los listados oficiales después de la ceremonia.

Otra alternativa es el verificador digital del portal institucional. Para realizar la consulta, es necesario introducir el número y la serie del billete. El sistema permite comprobar si existe algún premio o reintegro asociado.