Accidente de Frankie Muniz en Daytona: reporte al momento de la estrella de Malcolm in the Middle

Frankie Muniz El actor de Malcolm in the Middle sufrió un fuerte accidente (Fotos IG Frankie Muniz)

El actor Frankie Muniz, reconocido por interpretar a Malcolm en la popular serie Malcolm el de en medio, fue trasladado de emergencia a un hospital de Florida este miércoles 11 de noviembre, luego de sufrir un accidente mientras realizaba prácticas en el Daytona International Speedway.

El accidente ocurrió horas antes de una competencia automovilística en la que tenía previsto participar con el equipo Air Force.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, luego de que trascendiera que el intérprete de 40 años tuvo que recibir atención médica tras el impacto.

La información fue confirmada por Ford Racing y Team Reaume, organizaciones vinculadas con su participación en la competencia.

¿Qué le pasó a Frankie Muniz en Daytona?

El accidente del protagonista de la serie Malcolm in the Middle ocurrió durante una sesión de prácticas previa al Ford Proud to Honor Veterans Day Classic, una competencia especial organizada con motivo del Día de los Veteranos en Estados Unidos.

Muniz tenía previsto participar en el encuentro nocturno en el Daytona International Speedway, uno de los circuitos más reconocidos del automovilismo estadounidense. Para la ocasión, el actor conduciría un Ford Mustang Dark Horse R y representaría al equipo Air Force junto al piloto Austin Cindric.

De acuerdo con los reportes difundidos después del incidente, el automóvil sufrió daños considerables tras el impacto. Las imágenes del vehículo mostraron afectaciones en la parte superior de la estructura, por lo que los equipos de rescate tuvieron que intervenir para facilitar la extracción del piloto.

Los primeros reportes no establecieron las causas del choque ni ofrecieron una reconstrucción detallada de lo sucedido durante la vuelta de práctica. Lo que sí quedó confirmado fue la necesidad de trasladar al actor a un hospital para recibir atención especializada.

¿Cuál es el estado de salud de Frankie Muniz tras accidente?

La información oficial disponible hasta el momento indica que Frankie Muniz se encontraba despierto y alerta cuando fue trasladado a un centro médico local en Daytona Beach.

Ford Racing confirmó que el actor fue llevado a las instalaciones hospitalarias para someterse a una evaluación adicional. Sin embargo, no se han divulgado diagnósticos, posibles lesiones ni información que permita determinar la gravedad del accidente.

Por su parte, el equipo Team Reaume solicitó respeto a la privacidad del intérprete y de su familia mientras se conocían nuevos detalles sobre su condición.

¿Quién es Frankie Muniz?

Aunque su popularidad comenzó en la televisión, Muniz es un apasionado del automovilismo. Su acercamiento a las competencias ocurrió en 2004, cuando tuvo la oportunidad de conducir un automóvil de carreras.

En 2006 dio el salto al automovilismo profesional y, en 2025, se incorporó al equipo Reaume como piloto de tiempo completo. Desde entonces, ha compartido con sus seguidores imágenes y videos de sus experiencias en los circuitos, mostrando una faceta distinta a la que lo convirtió en una figura reconocida de Hollywood.