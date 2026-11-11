Lluvia de estrellas Táuridas: ¿A qué hora y dónde se podrá ver mejor en México este 11 y 12 de noviembre?

Táuridas del Norte Esta noche será el mejor momento para apreciar el fenómeno astronómico. (Pexels)

La lluvia de meteoros denominada Táuridas del Norte podrá observarse en todo México este 11 y 12 de noviembre.

¿Cuándo se pueden observar la Táuridas del Norte?

Las Táuridas son una lluvia de meteoritos anual. Su nombre se debe a que se encuentra en la constelación de Tauro.

El fenómeno astronómico anual se divide en dos partes. Las Táuridas del Sur, que se originan del cometa Encke, se extienden del 20 de septiembre al 20 de noviembre. Las Táuridas del Norte, por su parte, se originan del asteroide 2004 TG10 y comenzaron el pasado 20 de octubre. Serán visibles hasta el 10 de diciembre pero es este miércoles y jueves cuando mejor se pueden apreciar. Con la iluminación de la luna en un 4 por ciento, podrás observar hasta cinco meteoros por hora.

Las Táuridas del Norte alcanzarán su máximo punto de actividad en la noche de este 11 de noviembre y madrugada del 12 de noviembre. La mejor hora para apreciar el fenómeno astronómico es entre las 00:00 y las 4:00 horas.

Recomendaciones para ver las Táuridas del Norte

Para apreciar la lluvia de meteoros, debes encontrar un lugar lejano a las luces de la ciudad en el que el cielo esté oscuro y despejado. Abrígate bien, lleva una silla y dirige tu mirada al este. No es necesario ver en dirección a la constelación Tauro.

Apaga todos los dispositivos que generen luz y, si es necesario que ilumines, utiliza linterna con filtro rojo. Toma en cuenta que tus ojos tardan entre 20 y 30 minutos en adaptarse a la oscuridad para así poder apreciar mejor los destellos.

No utilices binoculares ni telescopio, puesto que el fenómeno se aprecia mejor con un panorama amplio.