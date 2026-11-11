Exatlón Mexico 2026 ¿Quién gana La Supervivencia hoy 11 de noviembre? (Exatlón México)

Esta noche las mujeres buscarán recorrer el circuito en el menor tiempo posible para ganar la Medalla Femenil de esta semana. Mientras que más tarde ambos equipos se disputarán La Supervivencia I para evitar que alguno de sus compañeros esté en riesgo de salir de la competencia el próximo domingo.

Aquí te contamos quién gana el duelo por La Supervivencia de este miércoles 11 de noviembre en Exatlón México. Este duelo promete ser desafiante tanto para los Azules como para los Rojos.

¿Quién gana La Supervivencia hoy en Exatlón México?

Debido a la dominación de la competencia que ha mantenido el equipo escarlata sobre los Azules, esta noche se espera que nuevamente sean los Rojos quienes ganen la La Supervivencia I de Exatlón México. Asimismo, una integrante del equipo escarlata podría ser quien se lleve la Medalla Femenil.

Parece ser que los Azules no han despertado para acabar la mala racha que los persigue desde el mes pasado, puesto que el día de ayer el equipo Rojo ganó tanto la Batalla Colosal como la Medalla Varonil.

¿Cómo llegan los equipos a la competencia de esta noche?

Pese a sus conflictos internos y a los malos entendidos entre sus integrantes, los escarlatas han logrado que sus diferencias queden fuera del circuito para que sigan acumulando más victorias, además de su excelente desempeño en los Duelos de Eliminación.

Cosa contraria a lo que han hecho los celestes, quienes se volvieron a reunir para discutir sobre lo que les estaba pasando como equipo. Fue ahí donde Doris admitió que el equipo Azul se encontraba en un hoyo, por lo que les dio ánimos para que se recuperaran.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 11 de noviembre?

La Supervivencia de este miércoles 11 de noviembre se podrá observar completamente en vivo en su horario habitual de las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión por televisión abierta es a través del canal Azteca UNO; además, también se podrá observar el programa en la página web de TV Azteca.

A su vez, los seguidores del reality podrán disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, mediante la plataforma de streaming Disney+.