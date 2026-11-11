¿Por qué Andrea Legarreta demandó Alfredo Adame su excompañero de Hoy?

Andrea Legarreta vs. Alfredo Adame Andrea Legarreta rompe el silencio sobre la demanda contra Alfredo Adame: "Creí que ya me había tardado" (Cuartoscuro)

Andrea Legarreta Martínez rompió el silencio ante un grupo de reporteros sobre la demanda que interpuso en contra de su excompañero del programa Hoy, Alfredo Adame.

Tras varios años de declaraciones y ataques hacia la conductora de 55 años, los señalamientos han afectado tanto su vida personal como la de su familia.

¿Qué dijo Andrea Legarreta de la demanda contra Alfredo Adame?

Durante la alfombra roja de la película “Atrápalo quien pueda”, cinta protagonizada por Natalia Téllez y Jaime Camil, un grupo de reporteros abordó a Legarreta para cuestionarla sobre el recurso legal iniciado contra Adame.

Aunque Legarreta no ofreció mayores detalles sobre los aspectos técnicos del caso, dejó en claro que ya había dejado pasar mucho tiempo para tomar esta determinación.

Respecto al origen del conflicto, la conductora señaló que durante años ha recibido comentarios violentos en su contra sin motivo justificado, indicando que el presentador inventó un pleito basado en rumores.

Incluso enfatizó que Adame puso en duda la paternidad de sus hijas, entre otros ataques directos hacia su persona.

“No puedo hablar nada al respecto. Lo que sí es que al final creo que yo me había tardado; ha existido violencia durante muchos años basada en algo que a lo mejor alguien le dijo y que él se creyó”, comentó la presentadora, recalcando que era el momento de poner un límite a las agresiones injustificadas.

¿Busca Alfredo Adame monetizar el conflicto con Legarreta?

La conductora consideró que, ante los constantes ataques del actor de 68 años, la fijación en su contra responde a un interés mediático.

Legarreta señaló que Adame probablemente recurrió a esas declaraciones al notar que podía monetizar a costa de su imagen, calificándolo como una vía injustificada de agresión.

¿Qué ha dicho Alfredo Adame sobre la demanda?

Por su parte, Alfredo Adame confirmó la semana pasada haber recibido la notificación de la demanda presentada por la conductora.

Según los señalamientos de Adame, los puntos vigentes en la demanda están relacionados con las declaraciones públicas donde cuestionó la paternidad de las hijas que Legarreta tuvo con su exesposo, el cantante Erik Rubín.

Adame declaró estar dispuesto a ofrecer una disculpa pública; sin embargo, trascendió que dicha medida no sería suficiente para la parte demandante, ya que la representación legal de Legarreta buscaría una reparación económica por los daños ocasionados.