Checo Pérez y Chequito exploran el valor del trabajo en equipo en colaboración con ProDynamics

Checo Pérez y Chequito ponen sobre la mesa una clave para cualquier recorrido: el trabajo en equipo y la preparación del auto Foto: Cortesía

¿Qué hay detrás de un piloto cuando sale a competir? Una nueva cápsula protagonizada por Sergio “Checo” Pérez y Chequito, su versión infantil, toma esa pregunta como punto de partida para hablar del trabajo en equipo y del respaldo de quienes suelen permanecer fuera de los reflectores.

La pieza forma parte de la colaboración del mexicano con ProDynamics y recupera el encuentro entre el deportista adulto y un personaje que representa su infancia. A través de las preguntas de Chequito, la historia acerca al público a una dimensión de las carreras que va más allá de lo que ocurre al volante.

Ingenieros, mecánicos y especialistas aparecen como parte del esfuerzo que acompaña al piloto. La conversación pone el énfasis en su preparación, la coordinación de sus tareas y la confianza que se construye entre quienes comparten una responsabilidad.

Una conversación entre la infancia y la experiencia

El recurso de reunir a Checo con su versión infantil permite contar el tema desde la curiosidad. Chequito plantea preguntas que llevan al piloto a explicar el papel de las personas que lo apoyan y la importancia de reconocer su trabajo.

Ese intercambio también abre una lectura cotidiana: detrás de un proyecto, una meta o un recorrido suelen existir personas cuya participación resulta menos visible. La cápsula utiliza el automovilismo para hablar de esos vínculos y del acompañamiento que permite afrontar distintos retos.

En la historia, ProDynamics establece una relación entre el equipo de un piloto y la asesoría que un automovilista puede necesitar para preparar su vehículo, particularmente al elegir o renovar sus llantas.

Preparar el auto antes de las vacaciones

La colaboración se presenta en el contexto de las compras de fin de año y la preparación de los próximos viajes vacacionales, cuando anticipar las necesidades del vehículo permite organizar su mantenimiento y los gastos asociados.

Para quienes necesitan cambiar sus llantas, ProDynamics anuncia durante el Buen Fin lo que la compañía describe como sus mejores promociones y precios, el más amplio surtido y las mejores marcas. La propuesta busca que los conductores encuentren opciones adecuadas para su automóvil antes de salir de vacaciones y contribuyan a una conducción más segura.

Con el diálogo entre Checo y Chequito como hilo conductor, la cápsula conecta la experiencia del piloto con una idea cercana a cualquier conductor: la preparación de un viaje también incluye el respaldo de quienes ayudan a poner el vehículo en condiciones para recorrerlo.