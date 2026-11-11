Andrea Legarreta demanda a Alfredo Adame: “Ha hecho mucho daño”

Andrea Legarreta denuncia a Alfedo Adame. Este martes 11 de noviembre, la conductora de Hoy confirmó que inició una demanda en contra del actor Alfredo Adame. (Cuartoscuro)

La conductora de televisión Andrea Legarreta confirmó que interpuso una demanda contra Alfredo Adame por daño moral, después de varios años de enfrentamientos públicos y declaraciones del actor que, según la presentadora, han perjudicado su vida personal.

Durante un encuentro con medios de comunicación, en la alfombra roja de la película Atrápenlo quien pueda, la integrante de Hoy explicó que decidió recurrir a las autoridades después de considerar que los señalamientos de Adame habían sobrepasado los límites.

¿Por qué Andrea Legarreta demandó a Alfredo Adame?

Andrea Legarreta explicó que la demanda responde a una serie de declaraciones públicas realizadas por Alfredo Adame durante los últimos años, las cuales considera ofensivas y perjudiciales para su reputación y la de su familia.

La presentadora aseguró que los comentarios del actor no solamente afectaron su imagen profesional, sino que también involucraron a sus hijas, Mía y Nina Rubín, así como al padre de ambas.

“Ha sido muy duro, muy violento, muy agresivo. Ha hecho mucho daño, no solo a mí, en lo personal, en lo laboral. Ha tratado de dañar mi imagen. Se ha metido con mis hijas, con el padre de mis hijas, conmigo. Ha dañado a toda mi familia y eso no lo voy a permitir”, expresó.

La conductora también reconoció que durante mucho tiempo evitó emprender acciones legales porque prefería no responder a los señalamientos, una decisión que ahora considera que debió tomar antes.

“No puedo ahondar mucho porque son cuestiones legales. Lo que sí te digo es que yo ya me había tardado”, señaló.

¿Qué respondió Alfredo Adame a la demanda de Andrea Legarreta?

Alfredo Adame confirmó a principios de noviembre que recibió una notificación judicial relacionada con la demanda presentada por Andrea Legarreta y que acudió a una primera audiencia de conciliación.

Durante un encuentro con reporteros, el actor explicó que el procedimiento contempla diferentes episodios de su enfrentamiento con la conductora, como uno de 1998, cuando ambos trabajaban en el programa Hoy, sin embargo, el actor afirmó que ninguno de esos altercados procederían, pues tendrían que ser cuestiones ocurridos con hasta dos años previos a la demanda, por lo que solo estaría siendo considerado un supuesto comentario emitido por Adame respecto a una de las hijas de la conductora.

“Dice que yo dije que su hija, no es su hija”, comentó el actor y excompañero en Hoy de Andrea Legarreta.